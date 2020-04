Scossa di terremoto M 3.2 a Creta: zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto, Intensa scossa in Grecia

Nella giornata di oggi, sabato 25 aprile 2020, la terra sta tremando con grande intensità nel mondo, con scosse intense che si stanno registrando anche nel Mediterraneo. In tal senso, esattamente alle ore 15:03 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 in Grecia, con ipocentro che in questo caso è stato localizzato ad 1 solo chilometri di profondità. L’evento sismico in questione – nettamente avvertito dalla popolazione – è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre a 4 chilometri ad est di Perakhora (Grecia, 1.300 abitanti), a 12 chilometri a nord di Corinto (Grecia, 30.900 abitantia) e a 63 chilometri ad ovest di Atene (Grecia, 730.000 abitanti). Nel corso della giornata di oggi, inoltre, alle ore 13:48 (ora locale), si è verificato un sisma di magnitudo 4.0 a Creta, con ipocentro a 10 di profondità.

Terremoto, forte scossa in Papua Nuova Guinea

Nella giornata di oggi, sabato 25 aprile 2020, la terra ha tremato con grande intensità nel mondo. Il sisma più forte è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 04:53 (ora italiana) di magnitudo 6.4 al largo della Papua Nuova Guinea, con epicentro in mare ed ipocentro a 20 chilometri di profondità. La Papua Nuova Guinea è una zona ad alta sismicità e si trova a sud-ovest del Pacifico: comprende la regione orientale della Nuova Guinea e le sue isole. L’evento sismico in questione – come riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 178 chilometri ad ovest di Panguna (Papua Nuova Guinea), a 338 chilometri a sud-est di Kokopo (Papua Nuova Guinea) e a 716 chilometri a nord-ovest di Honiara (Isole Salomone, 56.300 abitanti).

Terremoto, intensa scossa in provincia di Enna

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto concerne la giornata di oggi, sabato 25 aprile 2020. In tal senso, esattamente alle ore 09:21, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 in Sicilia, esattamente a Troina, in provincia di Enna, con ipocentro a 29 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, la scossa di terremoto è stata localizzata a 6 chilometri da Troina, a 9 chilometri da Gagliano Castelferrato, a 10 chilometri da Regalbuto e a 13 chilometri da Agira (in provincia di Enna). Per quanto riguarda le città più vicine al sisma con almeno 50.000 abitanti, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato il sisma a 48 chilometri a nord-ovest di Catania, a 49 chilometri ad ovest di Acireale, a 57 chilometri a nord-est di Caltanissetta e a 82 chilometri a nord-est di Gela. Nel corso della notte si sono registrate altre scosse di terremoto sempre a Troina, rispettivamente di magnitudo 3.2 e 2.4, mentre questa mattina, alle 11:34, se n’è verificata una di magnitudo 2.6.