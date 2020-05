Intensa scossa di terremoto nel Mediterraneo: zone colpite e dati ufficiali

Terremoto, forte scossa nel Mar Mediterraneo Orientale

Nella giornata di oggi, sabato 23 maggio 2020, la terra ha tremato con grande intensità nel Mediterraneo. In tal senso, in questo paragrafo vogliamo soffermarci sul sisma che si è verificato alle 16:35 (ora locale) nel Mar Mediterraneo Orientale, quando l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.2, con ipocentro a 15 chilometri di profondità. L’evento sismico in questione è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a 115 chilometri a sud di Ierapetra (Grecia, 12.600 abitanti), a 136 chilometri a sud di Agios Nikolaos (Grecia, 10.800 abitanti), a 160 chilometri a sud di Irakleion (Grecia, 138.000 abitanti) e a 480 chilometri a sud di Atene (Grecia, 730.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa a Creta

Come sottolineato in precedenza, nel corso della giornata di oggi, sabato 23 maggio 2020, si sono verificate diverse scosse di terremoto anche nel Mediterraneo. In tal senso, esattamente alle 19:09 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.2 a Creta, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’EMSC a 101 chilometri a sud di Ierapetra (Grecia, 12.600 abitanti), a 121 chilometri a sud di Agios Nikolaos (Grecia, 10.800 abitanti), a 140 chilometri a sud di Irakleion (Grecia, 138.000 abitanti) e a 460 chilometri a sud di Atene (Grecia, 730.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa nelle Filippine

Nella giornata di oggi, sabato 23 maggio 2020, inoltre, si sono verificate anche forti scosse di terremoto nel mondo. Una delle più intense è stata registrata dall’EMSC alle 10:10 (ora locale) di magnitudo 5.1 a Luzon, nelle Filippine, con ipocentro a 60 chilometri di profondità. Luzon si trova all’estremità settentrionale dell’arcipelago delle Filippine ed è l’isola più grande e popolosa del Paese. Il sisma è stato ampiamente avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a 28 chilometri a sud-est di Suklayin (Filippine, 5.800 abitanti), 129 chilometri a nord-est di Manula (Filippine, 10.455.000 abitanti).