Intensa scossa di terremoto nettamente avvertita al nord Italia poco fa: tremano migliaia di persone. Zone colpite e dati ufficiali INGV

Terremoto, scossa nettamente avvertita in provincia di Piacenza

Nella serata di oggi, mercoledì 15 aprile 2020, esattamente alle ore 22:02, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 in Emilia-Romagna, a Ferriere, in provincia di Piacenza, con ipocentro a 4 chilometri di profondità. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione locale e per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico è stato localizzato a 6 chilometri da Ferriere, a 7 chilometri da Cerignale, a 7 chilometri da Ottone e a 9 chilometri da Corte Brugnatella, tutti Comuni in provincia di Piacenza. Soffermandoci, invece, sulle città più vicine all’epicentro del terremoto con almeno 50.000 abitanti, va sottolineato come il sisma sia stato localizzato a 46 chilometri a nord-est di Genova, a 50 chilometri a sud-ovest di Piacenza, a 64 chilometri a sud-est di Pavia e a 68 chilometri a nord-ovesti di La Spezia.

Terremoto, scossa in provincia di Avellino

Nella serata di oggi, mercoledì 15 aprile 2020, alle ore 18:38, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 in Campania, esattamente a Nusco, in provincia di Avellino, con ipocentro a 14 chilometri di profondità. L’evento sismico – nettamente avvertito dalla popolazione locale – è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 27 chilometri ad est di Avellino, a 30 chilometri a nord-est di Battipaglia, a 36 chilometri a nord-est di Salerno e a 38 chilometri ad est di Cava de’ Tirreni. Nel corso della mattinata, invece, esattamente alle ore 07:35, l’INGV aveva registrato un’altra scossa di magnitudo 3.3 in Campania, esattamente a Nusco, in provincia di Avellino, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. Il terremoto in questo caso è stato nettamente avvertito dalla popolazione locale e per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il terremoto è stato localizzato a 4 chilometri da Nusco, a 5 chilometri da Bagnoli Irpino, a 6 chilometri da Lioni e a 8 chilometri. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine all’epicentro del terremoto con almeno 50.000 abitanti, va sottolineato come il sisma sia stato localizzato a 28 chilometri ad est di Avellino, a 31 chilometri a nord-est di Battipaglia, a 37 chilometri a nord-est di Salerno e a 39 chilometri ad est di Cava de’ Tirreni.

Terremoto, scossa nettamente avvertita in provincia di Ascoli Piceno

Nella mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile 2020, alle ore 07:35, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 nelle Marche, esattamente ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato nettamente avvertito dalla popolazione locale e per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il terremoto è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 5 chilometri da Arquata del Tronto, a 9 chilometri da Accumoli, a 11 chilometri da Montegallo e a 12 chilometri da Norcia. Soffermandoci, invece, sulle città più vicine all’epicentro del terremoto con almeno 50.000 abitanti, va sottolineato come il sisma sia stato localizzato a 40 chilometri ad ovest di Teramo, a 48 chilometri ad est di Foligno, a 49 chilometri a nord de L’Aquila e a 54 chilometri ad est di Terni.