Intensa scossa di terremoto M 3.6 in Albania: zone colpite e dati ufficiali emessi dall’EMSC

Terremoto, intensa scossa in Albania

Nella giornata di oggi, mercoledì 1 luglio 2020, la terra ha tremato con grande intensità anche in Europa. In tal senso, esattamente alle 06:23 (ora locale) l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.6, in Albania, con ipocentro localizzato a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato nettamente avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato dall’EMSC a 30 chilometri a sud-ovest di Korce (Albania, 58.300 abitanti) e a 108 chilometri a sud-est di Tirana (Albania, 375.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Rieti

Passiamo ad analizzare la situazione sismica italiana per quanto concerne la giornata di oggi, mercoledì 30 giugno 2020. In tal senso, alle ore 05:23, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nel Lazio, esattamente a Cittareale, in provincia di Rieti, con ipocentro a 12 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico è stato localizzato a 5 chilometri da Cittareale, a 8 chilometri da Montereale, a 9 chilometri da Borbona e a 10 chilometri da Amatrice. Il terremoto, inoltre, è stato localizzato a 31 chilometri a nord-ovest de L’Aquila, a 43 chilometri ad ovest di Teramo, a 45 chilometri ad est di Terni e a 58 chilometri a sud-est di Foligno.

Terremoto, ieri sera scossa in provincia di Modena

Nella giornata di ieri, martedì 30 giugno 2020, alle ore 21:24, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 in Emilia-Romagna, esattamente a Lama Mocogno, in provincia di Modena, con ipocentro a 18 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il terremoto è stato localizzato a 2 chilometri da Lama Mocogno, a 3 chilometri da Polinago, a 5 chilometri da Palagano e a 8 chilometri da Montefiorino. L’evento sismico, inoltre, è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 40 chilometri a sud-ovest di Modena, a 42 chilometri a sud di Reggio Emilia, a 46 chilometri a nord-ovest di Pistoia e a 53 chilometri ad ovest di Bologna.