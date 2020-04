Intensa scossa di terremoto M 3.6 in Turchia: sisma nettamente avvertito dalla popolazione. Zone colpite e dati ufficiali

Terremoto, intensa scossa in Turchia

Tra le zone sismiche del mondo possiamo certamente citare anche la Turchia. In tal senso, nella giornata di oggi, esattamente alle ore 11:16 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.6 nella Turchia Occidentale, con ipocentro a 4 chilometri di profondità. In questo caso – come riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – il sisma è stato ampiamente avvertito dalla popolazione locale ed è stato localizzato a 6 chilometri a nord di Akhisar (Turchia, 84.700 abitanti), a 55 chilometri a nord di Manisa (Turchia, 244.000 abitanti) e a 88 chilometri a nord-est di Smirne (Turchia, 2.501.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa in Indonesia

Quando si pensa alle zone più sismiche del mondo non si può fare a meno di citare l’Indonesia. In tal senso, nella giornata di oggi, lunedì 13 aprile 2020, l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0 nelle Isole Sangihe, proprio in Indonesia, con ipocentro a 40 chilometri di profondità. In questo caso il sisma è stato localizzato 198 chilometri a sud di Bukid (Filippine, 2.300 abitanti), a 261 chilometri a nord di Manado (Indonesia, 452.000 abitanti) e a 365 chilometri a sud di Davao (Filippine, 1.214.000 abitanti). Di seguito andremo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi.

Terremoto, doppia scossa in provincia di Catania

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto concerne la giornata di oggi, lunedì 13 aprile 2020. In tal senso, l’Istituto Nazione di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una doppia scossa di terremoto in Sicilia, esattamente in provincia di Catania. La prima scossa di magnitudo 2.3 è stata registrata alle ore 16:05 a Paternò, con ipocentro ad 1 solo chilometro di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 16 chilometri ad ovest di Catania, a 23 chilometri ad ovest di Acireale, a 65 chilometri a nord-ovest di Siracusa e a 73 chilometri a nord di Ragusa. Sempre alle ore 16:05, si è registrato un sisma di magnitudo 2.2 a Ragalna, in provincia di Catania, con ipocentro ad 1 solo chilometro di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 18 chilometri a nord-ovest di Catania, a 21 chilometri ad ovest di Acireale, a 68 chilometri a nord-ovest di Siracusa e a 77 chilometri a nord di Ragusa.