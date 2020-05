Intensa scossa di terremoto M 3.6 nelle Isole Azzorre: i dati ufficiali emessi dall’EMSC

Terremoto, intensa scossa di terremoto nelle Isole Azzorre

Nella giornata di oggi, giovedì 7 maggio 2020, la terra ha tremato con grande intensità anche in Europa. In tal senso, in questo paragrafo vogliamo soffermarci sulla scossa di terremoto di magnitudo 3.6 che alle ore 11:51 (ora italiana) l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato nelle Isole Azzorre, in Portogallo, con ipocentro localizzato a 5 chilometri di profondità. Le Azzorre formano un arcipelago in mezzo all’Atlantico e sono caratterizzate da paesaggi mozzafiato, villaggi di pescatori, pascoli verdi e filari di ortensie blu. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’EMSC a 37 chilometri ad ovest di Ribeira Grande (Portogallo, 5.200 abitanti), a 316 chilometri ad ovest di Ponta Delgada (Portogallo, 20.100 abitanti) e a 1737 chilometri ad ovest di Lisbona (Portogallo, 518.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa in Perù

Nella giornata di oggi, giovedì 7 maggio 2020, la terra ha tremato con grande intensità anche in Perù. In tal senso, la scossa più forte di giornata si è verificata proprio in Perù: il sisma è stato registrato dall’European-Mediterranean Seismological Centre alle 19:49 (ora locale), di magnitudo 5.3 e ipocentro localizzato a 30 chilometri di profondità. Il Perù è una nazione sudamericana che ospita una parte della Foresta Amazzonica e Machu Picchu, l’antica città inca situata sulla catena delle Ande. Il terremoto in questione è stato localizzato dall’EMSC a 47 chilometri a nord-est di Moyobamba (Perù, 44.300 abitanti) e a 534 chilometri a sud-est di Guayaquil (Ecuador, 44.300 abitanti).

Terremoto, scossa intensamente avvertita in provincia di Fermo

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto concerne la giornata di oggi, giovedì 7 maggio 2020. In tal senso, alle ore 12:31, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 nelle Marche, esattamente ad Amandola, in provincia di Fermo, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i comuni situati entro 20 chilometri dall’epicentro, il sisma è stato localizzato dall’INGV a 4 chilometri da Amandola, a 5 chilometri da Montefortino, a 7 da Sarnano e a 7 da Bolognola. L’evento sismico, inoltre – nettamente avvertito dalla popolazione – è stato localizzato dall’INGV a 48 chilometri a nord-ovest di Teramo, a 49 chilometri ad est di Foligno, a 70 chilometri a nord de L’Aquila e a 71 chilometri a nord-est di Terni.