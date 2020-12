Intensa scossa di terremoto M 3.9 a Creta: i dati ufficiali EMSC

Intenso terremoto M 3.9 a Creta, in Grecia

Nella giornata di oggi, martedì 15 dicembre 2020, la terra ha tremato con grande intensità anche nel Mediterraneo. In tal senso, alle 20:48 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.9 in Grecia, esattamente a Creta, con ipocentro a 15 chilometri di profondità. L’evento sismico in questione è stato ampiamente avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a 54 chilometri da Sitia (Grecia, 8.700 abitanti) e a 114 chilometri a nord-est di Irakleion (Grecia, 137.000 abitanti). INTENSO TERREMOTO REGISTRATO A CRETA: I DATI UFFICIALI EMSC

Terremoto, scossa in provincia di Teramo

Nella giornata di oggi, martedì 15 dicembre 2020, alle ore 13:51, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Abruzzo, esattamente a Rocca Santa Maria, in provincia di Teramo, con ipocentro a 16 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma, il terremoto in questione è stato localizzato a 7 chilometri da Rocca Santa Maria, a 7 chilometri da Cortino, a 8 chilometri da Valle Castellana e a 11 chilometri da Acquasanta Terme. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine all’epicentro del terremoto con almeno 50.000 abitanti, l’evento sismico è stato localizzato dall’INGV a 21 chilometri ad ovest di Teramo, a 36 chilometri a nord de L’Aquila, a 60 chilometri ad ovest di Montesilvano e a 67 chilometri ad est di Terni. FORTE SCOSSA NELLE ISOLE SAMOE: I DATI UFFICIALI EMSC

Terremoto, scossa in provincia di Roma

Nella mattinata di oggi, martedì 15 dicembre 2020, alle ore 11:26, si è verificato un sisma di magnitudo 2.0 nel Lazio, esattamente a Ciciliano, in provincia di Roma, con ipocentro a 4 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni localizzati entro 20 chilometri dall’epicentro del terremoto, in questo caso il terremoto è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 2 chilometri da Ciciliano, a 4 chilometri da San Buci, a 5 chilometri da Castel Madama e a 6 chilometri da San Gregorio da Sassola. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine all’epicentro del terremoto con almeno 50.000 abitanti, l’evento sismico è stato localizzato a 10 chilometri ad est di Tivoli, a 16 chilometri ad est di Guidonia Montecelio, a 32 chilometri a nord-est di Velletri e a 36 chilometri ad est di Roma. TERREMOTO, LE ULTIME SCOSSE REGISTRATE IN ITALIA.

