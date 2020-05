Intensa sequenza sismica in corso: “oltre 500 scosse in pochissimo tempo”. Cresce la paura nella popolazione. Ecco quanto sta accadendo in Nevada

Serie di scosse di terremoto ben avvertite

Come sempre riportiamo, anche oggi, giovedì 21 maggio 2020, sono tante le scosse di terremoto che stanno colpendo zone altamente sismiche, alcune anche ben superiori al quinto grado. Tantissime anche oggi le scosse di terremoto che si stanno registrando in diverse zone del mondo. Pacifico e Mediterraneo sono le zone che continuano a tremare più intensamente. Tante le scosse nel Pacifico, soprattutto lungo le coste americane meridionali, anche oltre il quinto grado, soprattutto tra Cile e Argentina. Non solo, a tremare intensamente da giorni è anche la zona del Nevada, dove soltanto alcuni giorni fa un violento terremoto M 6.4 aveva scosso il Paese ed era stato avvertito da milioni di persone, anche in città come Las Vegas e Los Angeles in California. La terra in queste zone sta continuando a tremare ed è in atto un vero e proprio sciame sismico.

Oltre 500 scosse in pochi giorni

La terra sta continuando a muoversi intensamente in zona, dopo il forte sisma di qualche giorno fa. Come riportato da alertageo.org, una dozzina di scosse di assestamento di 4,5 e oltre, e 500 terremoti di 2,5 e oltre, sono stati registrati vicino a Tonopah dopo il terremoto di 6,5. Di recente, come mercoledì mattina, un terremoto di 5.0 ha colpito nuovamente la zona. “Questa è la classica sequenza di repliche da shock”, ha affermato il Dr. Graham Kent, direttore del Nevada Seismological Laboratory.“Questo è simile a quello che ci si aspetterebbe dopo il grande terremoto.” Si tratta di uno stato che presenta sismicità piuttosto alta. Il più grande terremoto nella storia dello stato fu di una magnitudo 7.3 nel 1915 e poi 7.1 nel 1932. Ricordiamo infatti che anche queste zone, che si trovano molto vicine alla costa pacifica settentrionale, risultano essere altamente sismiche.

Forte terremoto M 6.5 giorni fa

Come detto, la scossa più forte ha avuto una M 6.5 ed è stata registrata meno di una settimana fa in Nevada. La violenta scossa di terremoto ha avuto un ipocentro fissato a 10 km di profondità. Secondo quanto aveva riportato l’EMSC, il terremoto, è stato nettamente avvertito in più stati e localizzato a 61 km W of Tonopah, United States / pop: 2,500, 197 km SE of Carson City, United States / pop: 55,300, 455 km N of Los Angeles, United States / pop: 3,793,000. Il sisma è stato avvertito nettamente in diverse zone dell’ovest del continente. A tremare intensamente è stata anche Las Vegas e Los Angeles, sisma avvertito intensamente da oltre 5 milioni di persone in una zona caratterizzata da alta sismicità.