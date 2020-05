Intensa sequenza sismica in corso sta colpendo l’Italia: “oltre 100 scosse” nella zona di Norcia. Dati ufficiali

Terremoto, scossa avvertita a Norcia,Umbria

La terra sta continuando a tremare in Italia. Moltissime le scosse di terremoto registrate ed avvertite dalla popolazione, in zona piuttosto sismiche. Nella giornata di oggi, lunedì 18 maggio 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato uno sciame sismico in Umbria, esattamente a Norcia, in provincia di Perugia. La scossa di terremoto più forte è stata registrata questa mattina, di magnitudo 3.0, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il terremoto, secondo l’INGV, è stato localizzato a 6 chilometri da Norcia, a 11 chilometri da Accumoli, a 12 chilometri da Arquata del Tronto e a 13 chilometri da Cascia. Sono moltissime le scosse che si stanno registrando in Umbria, al confine con le Marche e la terra sta continuando a tremare senza interruzione. Una vera e propria sequenza sismica da questa notte, oltre 100 le scosse che sono state registrate.

Sequenza sismica in corso in queste ore

Come detto, la scossa più forte è del terzo grado ma tutte le scosse dal secondo grado in su sono state avvertite nettamente a Norcia e nei comuni vicini. Dalla notte sono stati registrati movimenti tellurici per un totale di oltre 100 scosse, la maggior parte strumentali e queste non avvertibili dalla popolazione. La scossa più significativa è stata registrata alle ore 4:18 di stanotte, magnitudo 3.0 sulla scala Richter. L’epicentro dello sciame sismico in atto è a 5-6 km da Norcia. Seguendo quanto riportato dall’INGV, sono tantissime le scosse anche nel corso delle ultime ore, soprattutto di tipo strumentale e localizzate principalmente a est di Norcia ma anche nel comune di Preci. L’ultima scossa ben superiore al secondo grado è stata localizzata questa mattina dopo le ore 12 ma a questa stanno seguendo tuttora tantissime altre scosse strumentali.

Localizzazione scosse

Vediamo ora nel dettaglio la localizzazione dei sismi che si stanno verificando da questa notte nella zona di Norcia. In particolare, una scossa M 2.2 ha interessato sempre la stessa zona dopo le ore 12. Secondo quanto riportato dall’INGV, il terremoto è stato localizzato a 42 Km a E di Foligno (57155 abitanti), 46 Km a W di Teramo (54892 abitanti), 48 Km a NE di Terni (111501 abitanti), 51 Km a NW di L’Aquila (69753 abitanti), 73 Km a SE di Perugia (166134 abitanti), 86 Km a W di Montesilvano (53738 abitanti), 93 Km a W di Pescara (121014 abitanti), 93 Km a NE di Guidonia Montecelio (88673 abitanti), 95 Km a E di Viterbo (67173 abitanti), 95 Km a NE di Tivoli (56533 abitanti), 95 Km a NW di Chieti (51815 abitanti), 98 Km a SW di Ancona (100861 abitanti).

Zona sismica appenninica continua a tremare Si tratta di una zona appenninica ad alta sismicità e colpita duramente dal terremoto del 2016 e 2017. Nel frattempo la terra sta tremando anche in altre zone italiane, non troppo distanti da Norcia, seppur in maniera lieve. Nella giornata di ieri, esattamente alle ore 17:22, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 2.6 nelle Marche, esattamente ad Amandola, in provincia di Fermo, con ipocentro a 11 chilometri di profondità, nettamente percepita dalla popolazione. Seguiteci sulla nostra paginea