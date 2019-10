Intenso boato al centro Italia, la terra si muove per decine di chilometri. Zone colpite

Il sisma che si è registrato quest’oggi a Capitignano, in provincia de L’Aquila, è stato nettamente avvertito dalla popolazione in molti comuni dell’Aquilano, a L’Aquila, ma anche a Pizzoli e Amatrice. L’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 19 chilometri a nord-ovest de L’Aquila, a 38 chilometri ad ovest di Teramo, a 54 chilometri ad est di Terni e a 70 chilometri ad ovest di Montesilvano.

Nel corso della giornata di oggi, sabato 12 ottobre 2019, la terra è tornata a tremare in Abruzzo. Alle ore 14:29, infatti, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 a Capitignano , in provincia de L’Aquila , con ipocentro ad 11 chilometri di profondità.

Nella giornata di ieri, venerdì 11 ottobre 2019, alle ore 14:49, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 2.3 nelle Marche , esattamente a Castelsantangelo sul Nera , in provincia di Macerata , con ipocentro ad 8 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 34 chilometri ad est di Foligno, a 51 chilometri a nord-est di Terni, a 54 chilometri ad ovest di Teramo e a 63 chilometri a nord-ovest de L’Aquila.

Nel corso della giornata di giovedì 10 ottobre 2019, alle ore 20:17 e alle ore 20:27, si è verificata una doppia scossa di magnitudo 2.5 e 2.0 in Emilia-Romagna , esattamente a Prignano sulla Secchia , in provincia di Modena , con ipocentro a 198 chilometri di profondità. Il terremoto di maggiore intensità è stato localizzato dall’INGV a 32 chilometri a sud di Reggio Emilia, a 32 chilometri a sud-ovest di Modena, a 44 chilometri a sud-ovest di Carpi e a 52 chilometri a sud-est di Parma.

Le forti scosse di terremoto registrate nel mondo

Per quanto concerne la situazione sismica mondiale relativa alla giornata di oggi, sabato 12 ottobre 2019, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Per ulteriori dettagli vi ricordiamo che visitando la nostra pagina “Terremoti in Italia e nel Mondo“, potrete seguire in tempo reale l’andamento della sismicità nel territorio italiano e in quello mondiale.