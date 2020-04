Intenso terremoto avvertito da decine di migliaia di persone in Sicilia: tremano più città, dati ufficiali INGV del sisma

Scossa nettamente avvertita in Sicilia

La terra sta continuando a tremare senza sosta e questa mattina nuove scosse hanno interessato anche la Sicilia, intensamente avvertite dalla popolazione. In particolare, una scossa ben superiore al terzo grado ha colpito ancora una volta la zona di Troina, Sicilia, ed è stata avvertita intensamente dalla popolazione. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 in Sicilia alle ore 9:21 di oggi, sabato 25 aprile 2020. Epicentro a Troina, in provincia di Enna. Ipocentro a 29 chilometri di profondità. Si tratta di zone che nel corso di questa settimana hanno fatto registrare diversi sismi. Inoltre, sempre ieri un’altra scossa M 3.5 è stata intensamente avvertita in Sicilia, nel palermitano. In questa zona ricordiamo essere in atto una sequenza sismica dal 23 aprile, vediam nel dettaglio la localizzazione del sisma.

Comuni prossimi all’epicentro. Sisma M 3.5

Il terremoto M 3.5 ha avuto una profondità di circa 29 km ed è stato avvertito nettamente dalla popolazione. La scossa, intensamente avvertita, è stata localizzata a 6 km da Troina, 9 km da Gagliano Castelferrato, 10 km da Regalbuto, 13 km da Agira e Cerami, 14 km da San Teodoro e Cesarò, 17 km Centuripe, 48 km a nord ovest di Catania, 49 km ad ovest di Acireale, 56 km a nord est di Caltanissetta. Si tratta come detto di una zona che sta tremando da qualche giorno. Questa mattina inoltre, un’altra lieve scossa M 2.6 è stata registrata nel distretto sismico mar Ionio meridionale. Ipocentro a 9 chilometri di profondità, quindi superficiale. Epicentro in mare aperto, localizzato 72 chilometri ad est di Acireale, 73 chilometri a sud est di Reggio Calabria, 78 chilometri a nord est di Siracusa, 78 chilometri ad est di Catania, 85 chilometri a sud est di Messina.

Localizzazione terremoto, dati INGV

Il terremoto di questa mattina ha avuto una M 3.5 e un epicentro che secondo l’INGV è stato localizzato a 48 Km a NW di Catania (314555 abitanti), 49 Km a W di Acireale (52622 abitanti), 57 Km a NE di Caltanissetta (63360 abitanti), 82 Km a NE di Gela (75827 abitanti), 88 Km a N di Vittoria (63339 abitanti), 91 Km a N di Ragusa (73313 abitanti), 96 Km a SW di Messina (238439 abitanti), 96 Km a NW di Siracusa (122291 abitanti), 98 Km a W di Reggio di Calabria (183035 abitanti), 99 Km a N di Modica (54633 abitanti). La scossa in questione ha fatto tremare decine di migliaia di persone ed è stata avvertita intensamente in numerose città, soprattutto nella provincia di Enna. Si tratta di una zona molto sismica del sud Italia dove è in corso una sequenza sismica dallo scorso 23 aprile. Nessun danno dopo il sisma M 3.5 di questa mattina.