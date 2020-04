Intenso terremoto profondo M 3.5 in Romania: i dati ufficiali del sisma

Terremoto, intensa scossa in Romania

Tra le zone sismiche possiamo citare certamente la Romania, teatro di diversi terremoti profondi. In tal senso, nella giornata di oggi, esattamente alle ore 08:11 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.5 proprio in Romania, con ipocentro a 100 chilometri di profondità. In questo caso – come riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – il sisma è stato localizzato dall’EMSC a 3 chilometri a nord di Reghiu (Romania, 2.700 abitanti), a 31 chilometri a nord-ovest di Focsani (Romania, 106.000 abitanti) e a 163 chilometri a nord della Capitale, Bucarest (1.878.000 abitanti).

Terremoto, violenta scossa nelle Isole Kermadec

La terra, dunque, sta continuando a tremare con grande intensità in diverse parti del mondo e, in tal senso, nella giornata di oggi, martedì 14 aprile 2020, l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.0 nelle Isole Kermadec, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Queste ultime sono un arcipelago che forma un arco di isole nell’Oceano Pacifico meridionale. Dal punto di vista amministrativo le isole formano parte della Nuova Zelanda sin dal 1887. In questo caso – come riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – l’evento sismico è stato localizzato a 1042 chilometri a sud di Nuku’alofa (Tonga, 22.400 abitanti), a 1445 chilometri a nord-est di Wellington (Nuova Zelanda, 382.000 abitanti) e a 1470 chilometri a sud di Suva (Figi, 77.400 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Reggio Calabria

Ora passiamo ad analizzare la situazione sismica italiana in relazione alla giornata di oggi, martedì 14 aprile 2020. In tal senso, questa mattina, esattamente alle ore 08:20, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Calabria, esattamente ad Ispica, in provincia di Reggio Calabria, con ipocentro a 33 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico è stato localizzato a 3 chilometri da Ispica, a 6 chilometri da Rosolini, a 10 chilometri da Pozzallo e a 13 chilometri da Modica. Soffermandoci, invece, sulle città più vicine all’epicentro del terremoto con almeno 50.000 abitanti, va sottolineato come il sisma sia stato localizzato a 13 chilometri ad est di Modica, a 19 chilometri a sud-est di Ragusa, a 35 chilometri ad est di Vittoria e a 45 chilometri a sud-ovest di Siracusa.