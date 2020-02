Nuova forte scossa colpisce il Mediterraneo: si muovono intensamente molte città in area sismica. Diffusi i dati ufficiali del sisma in Grecia

Terremoto, forti scosse nel Mediterraneo

Ancora scosse di terremoto nel mondo, come riportato in apposito editoriale, a tremare sono soprattutto il Mediterraneo orientale e la zona del Pacifico, tra Indonesia, Filippine e Giappone. Nuova violenta scossa nelle isole Fiji, Pacifico, dove nella serata di ieri la terra ha tremato intensamente per diverse centinaia di km, a causa del sisma M 5.7 che ha colpito l’area. Non solo, scosse continuano a registrarsi anche nel Mediterraneo, in Grecia ed in particolare nelle isole del Dodecanneso.

Terremoto superficiale M 3.8

Il Mediterraneo orientale sta continuando a muoversi intensamente, in particolare tra la Grecia e la Turchia, dove scosse anche superiori al quarto grado stanno facendo tremare diverse città. Questa mattina nuove scosse hanno interessato le isole del Dodecanneso, dove numerosi sono stati i sismi, uno estremamente superficiale di M 3.8.

Città più vicine all’epicentro

La zona che sta continuando a muoversi è sempre la stessa. Il sisma in questione ha avuto un ipocentro di soli 2 km ed è stato avvertito per oltre 100 km. Secondo quanto riportato dall’Emsc, il terremoto è stato localizzato a 76 km SE di Kárpathos, 141 km S di Ródos, 228 km S di Muğla, 365 km S di İzmir. Non vengono segnalati danni.