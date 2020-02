Profondo e forte terremoto avvertito nettamente in Indonesia: trema intensamente zona ad alta sismicità. Dettagli epicentro

Terremoto avvertito nettamente dalla popolazione

La terra sta continuando a tremare intensamente, tante le scosse di terremoto in diverse zone del mondo e ancora una volta soprattutto nei paesi che affacciano sul Pacifico. Non solo, scosse si stanno riscontrando anche nel Mediterraneo, in particolare tra Grecia e Turchia con scosse nettamente avvertite dalla popolazione in zone sismiche.

Forte e profondo terremoto colpisce l’Indonesia

La forte scossa di terremoto è avvenuta alle ore 17.06 (italiane) ed ha avuto una profondità di circa 160 km. La scossa, nonostante l’elevata profondità, è stata avvertita nettamente dalla popolazione. La zona risulta essere ad elevata sismicità e nel corso delle ultime 48 ore sono state tantissime le forti scosse, una anche prossima al sesto grado. Ricordiamo che la zona in questione risulta altamente sismica e appartiene all’Anello di Fuoco, scosse intense non sono affatto rare.

Dettagli epicentro scossa M 4.7

Il terremoto, ha avuto una M di 4.7 ed è stato avvertito in diverse zone indonesiane. Secondo quanto riportato dall’Emsc, il sisma ha avuto un epicentro localizzato a 355 km E di Dili, Timor-Leste ed è stato avvertito in diverse isole indonesiane e nel mare di Savu. Epicentro localizzato poi a 2050 km SE di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 2054 km W di Port Moresby, Papua New Guinea.