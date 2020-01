Profondo terremoto avvertito in Calabria: tremano più regioni. Zone colpite e dati ufficiali

Molte scosse di terremoto

Come riportato più volte, la terra sta tremando senza sosta in diverse zone del Pianeta, come ad esempio nel Mediterraneo, nella zona del Pacifico, con scosse ben avvertite dalla popolazione come abbiamo riportato anche questa mattina. La terra è tornata a tremare anche in Italia, dove poco fa, una scossa M 3.3 è stata nettamente avvertita in Calabria.

Terremoto M 3.3 in Calabria

Una scossa di terremoto piuttosto profonda, si è verificata al sud Italia alle ore 15.12. La zona interessata è stata esattamente quella nord-occidentale della Calabria a pochi km dalla fascia costiera tirrenica. Il sisma, M 3.3, secondo l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, è stato localizzato a soli 2 km da Papasidero (CS) e 8 km da Santa Domenica Palao e Aieta (CS), 9 km da Mormanno, San Nicola Arcella, Orsomarso, Laino Castello, Praia a Mare (CS).

Localizzazione del sisma

Il terremoto, nonostante la profondità di oltre 200 km, è stato avvertito molto bene nei comuni epicentrali ma non si segnala alcua conseguenza. Il sisma è stato localizzato a 73 Km a NW di Cosenza (67546 abitanti), 85 Km a S di Potenza (67122 abitanti). Come riportato da “teleclubitalia.it”, numerose sono state le segnalazioni dei cittadini sui social ma fortunatamente, grazie anche alla profondità, non sono stati registrati danni. Il movimento tellurico è stato avvertito da centinaia di persone, persino in Campania, soprattutto nella provincia di Salerno.