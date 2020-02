Profondo terremoto nel basso Tirreno: trema una zona italiana altamente sismica: diffusi i dati ufficiali INGV

Profondo terremoto registrato al sud Italia

Moltissime le scosse nella giornata odierna nel mondo, un vero e proprio sciame sismico prosegue negli ultimi giorni in America meridionale, dove molte scosse continuano ad essere ben avvertite. Non solo, la terra nel corso delle ultime ore ha tremato intensamente anche nel Mediterraneo ma scosse sono state debolmente avvertite anche in Italia. Questa mattina, alle ore 8.39, un terremoto piuttosto profondo, vicino al terzo grado, è stato localizzato nel basso Tirreno. Si tratta di una zona dove sismi caratterizzati da un’elevata profondità non sono affatto rari.

Trema zona sismica, epicentro a largo delle coste calabresi

La scossa a causa della profondità piuttosto importante è stata avvertita soltanto in mare e non è stata percepita sulla terra ferma. Il sisma è soltanto l’ultimo, diversi sono stati nelle ultime settimane i terremoti registrati in mare o tra Calabria e Sicilia, seppur non forti ma localizzati in questa zona italiana che ricordiamo essere ad alta sismicità.

Dettagli terremoto

Il terremoto, secondo quanto riportato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è stato localizzato a 57 Km a W di Lamezia Terme (70714 abitanti), 66 Km a SW di Cosenza (67546 abitanti), 80 Km a N di Messina (238439 abitanti), 80 Km a W di Catanzaro (90612 abitanti), 89 Km a N di Reggio di Calabria (183035 abitanti).