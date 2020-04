Scossa di terremoto nettamente avvertita dalla popolazione poco fa: tremano migliaia di persone, zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato nelle Isole Azzorre

Terremoto, intensa scossa nelle Isole Azzorre

Dopo quanto avvenuto nelle scorse settimane, la terra è tornata a tremare quest’oggi nelle Isole Azzorre, in Portogallo. Prima di parlarvi del sisma registrato quest’oggi, domenica 12 aprile 2020, facciamo un passo indietro e torniamo al 28 marzo scorso, quando – esattamente alle 16:36 (ora locale)- l’European-Mediterranean Seismological Centre aveva registrato una intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.7 nelle Isole Azzorre (Portogallo). Nella giornata di oggi, invece, alle ore 17:16 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 nelle Isole Azzorre, con ipocentro a 5 chilometri di profondità. In questo caso – come riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – il sisma è stato localizzato a 37 chilometri ad ovest di Ribeira Grande (Portogallo, 5.200 abitanti), a 315 chilometri ad ovest di Ponta Delgada (Portogallo) e a 1737 chilometri ad ovest di Lisbona (Portogallo, 518.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa nella zona di frontiera tra Turchia e Iran

Come sottolineato in precedenza, in queste ore si stanno registrando diverse forti scosse di terremoto in tutto il mondo. Tra queste, occorre segnalare quella che l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato alle ore 06:53 (ora locale) nella zona di frontiera tra Turchia e Iran. Il sisma è stato di magnitudo 4.7 e – come si legge su “Emsc.eu” – è stato ampiamente avvertito dalla popolazione locale. L’ipocentro del terremoto è stato localizzato a 10 chilometri di profondità. Abbiamo sottolineato come il sisma sia stato avvertito dalla popolazione, ma ora andiamo a vedere nel dettagli quali sono le città più vicine al terremoto: secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre, il sisma è stato localizzato a 22 chilometri a nord-ovest di Salmas (Iran, 81.700 abitanti), a 60 chilometri a nord-est di Baskale (Turchia, 14.600 abitanti), a 97 chilometri a nord-ovest di Orumiyeh (Iran, 578.000 abitanti) e a 152 chilometri ad ovest di Tabriz (Iran, 1.425.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Macerata

Ora passiamo ad analizzare la situazione sismica italiana in relazione alla giornata di oggi, domenica 12 aprile 2020. In tal senso, nel corso della mattinata, esattamente alle ore 10:27, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nelle Marche, esattamente ad Ussita, in provincia di Macerata, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Soffermiamoci ora sui Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro e, in tal senso, il sisma è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 2 chilometri da Ussita, a 5 chilometri da Castelsantangelo sul Nera, a 6 chilometri da Visso e a 8 chilometri da Bolognola. Per quanto riguarda le città più vicine all’epicentro del terremoto con almeno 50.000 abitanti, invece, il terremoto è stato localizzato a 37 chilometri ad est di Foligno, a 55 chilometri a nord-ovest di Teramo, a 59 chilometri a nord-est di Terni e a 65 chilometri ad est di Perugia.