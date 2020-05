Scossa di terremoto a Creta: i dati ufficiali del sisma emessi dall’EMSC

Terremoto, scossa nettamente avvertita a Creta

Nella giornata di oggi, domenica 31 maggio 2020, la terra ha tremato con grande intensità anche nel Mediterraneo. In tal senso, esattamente alle 18:54 (ora locale), si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 a Creta, con ipocentro localizzato a 10 chilometri di profondità. Il sisma in questo caso è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a 9 chilometri a nord-ovest di Palaikastron (Grecia, 1.100 abitanti), a 45 chilometri ad est di Agios Nikolaos (Grecia, 10.800 abitanti), a 96 chilometri ad est di Irakleion (Grecia, 138.000 abitanti) e a 359 chilometri a sud di Smirne (Turchia, 2.501.000).

Terremoto, violenta scossa nel Perù del sud

Nel corso della giornata odierna la terra ha tremato con grande intensità nel mondo. In tal senso, esattamente alle 07:09 (ora italiana), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 in Perù del sud, con ipocentro a 163 chilometri di profondità. Il violento terremoto è stato ampiamente avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a 23 chilometri ad ovest di Lampa (Perù, 4.800 abitanti), a 77 chilometri a nord-ovest di Puno (Perù, 117.000 abitanti) e a 288 chilometri a nord-ovest di La Paz (Bolivia, 813.000 abitanti).

Terremoto, scossa avvertita in provincia di Macerata

Passiamo ad analizzare la situazione sismica italiana per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 31 maggio 2020. In tal senso, esattamente alle ore 18:06, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nelle Marche, a Fiordimonte, in provincia di Macerata, con ipocentro a 7 chilometri di profondità. Per quanto riguardo i comuni situati entro 20 chilometri dall’epicentro del terremoto, l’evento sismico è stato localizzato a 2 chilometri da Fiordimonte, a 5 chilometri di Pievebovigliana, a 5 chilometri da Pieve Torina e a 5 chilometri da Fiastra. Per quanto riguarda le città con almeno 50.000 abitanti che si trovano più vicine al sisma, invece, il sisma è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 33 chilometri ad est di Foligno, a 58 chilometri ad est di Perugia, a 63 chilometri a nord-est di Terni e a 64 chilometri a nord-ovest di Teramo.