Scossa di terremoto avvertita in zona italiana altamente sismica: torna a tremare la terra in Sicilia. Dati ufficiali del sisma

Due scosse avvertite dalla popolazione in zona sismica italiana

Molti i terremoti che stanno interessando i paesi del Pacifico e ancora una volta soprattutto Indonesia, Giappone e Filippine. Ancora una volta è stato il Pacifico a far registrare i sismi più forti, anche superiori al quinto grado, in particolare in Indonesia e lungo le coste americane meridionali. Proprio nel Pacifico, un violento terremoto M 6.6, ha colpito le isole Salomone ed è stato avvertito per diverse centinaia di km. Non mancano però scosse nemmeno nella nostra penisola, nelle ultime la terra ha tremato anche in Italia. Nella giornata odierna, due scosse di terremoto sono state avvertite in Sicilia, entrambe hanno avuto epicentro in mare a nord dell’isola. Le scosse hanno avuto una M 2.7 e 2.8 e sono state localizzate poco a nord delle Eolie ed avvertite soprattutto nelle isole di Alicudi e Fillicudi. Vediamo nel dettaglio la localizzazione dei sismi, secondo l’INGV.

Due scosse a nord della Sicilia

Come detto, le due scosse di terremoto sono state avvertite parzialmente e in maniera debole soltanto in parte delle Eolie e localizzate a circa un ottantina di km dalle coste settentrionali siciliane. Le due scosse sono avvenute alle ore 11.23 e 11.41 ed hanno avuto lo stesso epicentro. La scossa di terremoto M 2.8, ha avuto un ipocentro fissato a 24 km e un epicentro localizzato a nordovest dell’siola di Alicudi, dove è stata avvertita bene. Inoltre, secondo quanto riportato dall’INGV, il sisma ha avuto un epicentro localizzato a 89 Km a NE di Bagheria (55387 abitanti), 95 Km a NE di Palermo (674435 abitanti) dove però non è stato percepito. La terra in Italia ha tremato questa mattina anche in Umbria, seppur in maniera molto debole. Alle 11.05 infatti, un sisma del secondo grado è stato localizzato a 6 km da Sellano (PG), con ipocentro fissato a 9 chilometri.

Le scosse nel mondo, trema il Pakistan

Spostiamo adesso l’attenzione dall’Italia a quanto sta accadendo nel mondo, dove anche quest’oggi sono state diverse le scosse di terremoto registrate. In particolare, due scosse in sequenza hanno interessato il Pakistan, entrambe con magnitudo superiore al quarto grado. Le scosse intense sono state due, M 4.5 e 4.2, avvertite intensamente dalla popolazione. I sismi si sono verificati alle ore 10.07 e 10.08, entrambi ben percepiti. Il terremoto M 4.5, ha avuto un ipocentro fissato a 10 km e un epicentro localizzato a 23 km E of Kandiāri, Pakistan / pop: 6,900, 63 km E of Naushahro Fīroz, Pakistan / pop: 17,700, 174 km N of Hyderābād, Pakistan / pop: 1,387,000. Non si segnalano danni dopo le due forti scosse di terremoto.