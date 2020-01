Scossa di terremoto nettamente avvertita al nord Italia: tremano numerosi comuni in Friuli, diffusi i dati ufficiali

Secondo l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto è stato localizzato poi a 11 km da Sauris (UD), 15 km da Lorenzago di Cadore (UD), Ampezzo (BL), Vigo di Cadore (BL), 16 km da Lozzo di Cadore (BL), Claut (PN), Domegge di Cadore (BL), 17 km da Socchieve (UD), Tramonti di Sopra (PN), Cimolais (PN), 18 km da Pieve di Cadore (BL), Calalzo di Cadore (BL), Santo Stefano di Cadore (BL), 19 km da Tramonti di Sotto (PN), Perarolo di Cadore (BL), San Pietro di Cadore (BL), 20 km da Sappada (BL). Si tratta di comuni dove il sisma è stato percepito in modo piuttosto netto. Il sisma, inoltre, è stato percepito in parte del Friuli, Veneto settentrionale e molto debolmente nel Trentino orientale.

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita intensamente in Italia questo pomeriggio, in particolare in Friuli. Il sisma è avvenuto alle ore 13.53 ed ha avuto una magnitudo di 3.0 e un ipocentro fissato a circa 10 km. Secondo l’Ingv, il sisma è stato avvertito in moltissimi comuni friulani ed è stato localizzato a 4 km da Forni di Sopra e 5 km da Forni di Sotto, in provincia di Udine.

Sempre secondo quanto riportato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto è stato localizzato a 49 Km a N di Pordenone (51229 abitanti), 61 Km a NW di Udine (99169 abitanti), 86 Km a NE di Treviso (83731 abitanti), 96 Km a E di Bolzano (106441 abitanti). Tremori avvertiti in maniera lieve in alcune città del Friuli, soprattutto tra Pordenone e Udine.

Inoltre, poco fa, un’altra scossa di terremoto è stata avvertita nel basso Tirreno, in particolare nelle Eolie. L’epicentro del sisma è stato individuato nel basso Tirreno , a circa 25-30 km dalle coste di Stromboli, Panarea, Lipari, tutte zone dove è stato avvertito in maniera netta. Tremori più lievi, quasi nulli sono arrivati invece lungo le coste siciliane e calabresi, a causa di una profondità importante dell’evento sismico. Secondo l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto è stato localizzato a 36 Km a N di Messina (238439 abitanti), 48 Km a NW di Reggio di Calabria (183035 abitanti), 93 Km a SW di Lamezia Terme (70714 abitanti).

Le ultime forti scosse di terremoto registrate nel mondo

Non sono stati segnalati eventi sismici di magnitudo pari o superiore a 6.0, per quanto riguarda le scosse di terremoto nel mondo nella giornata di oggi, venerdì 3 gennaio 2020. Per tutti gli altri ulteriori dettagli, potete sempre seguirci all’interno della nostra pagina ‘’Terremoti in Italia e nel Mondo’’, dove è possibile consultare costantemente in diretta l’andamento della sismicità sia nel territorio italiano ma anche in quello mondiale.