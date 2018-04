Scossa di terremoto avvertita al Sud: persone in strada, ci sono crepe alle abitazioni

Otto sono i comuni compresi in una distanza di dieci chilometri dalla zona dell’epicentro. Cinque nella provincia di Salerno e tre in quella di Potenza. Insieme con Ricigliano, ubicato a tre chilometri dall’epicentro, figurano San Gregorio Magno, Romagnano al Monte, Buccino e Salvitelle. E poi Balvano, Muro Lucano e Vietri di Potenza in Basilicata. Come sempre vi ricordiamo che all’interno della nostra pagina ‘’Terremoti in Italia e nel Mondo’’, è possibile consultare in diretta l’andamento della sismicità nel territorio italiano e in quello mondiale.