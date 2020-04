Scossa di terremoto avvertita dalla popolazione: epicentro a largo della costa palermitana. Diffusi i dati ufficiali del sisma

Scossa di terremoto registrata nel basso Tirreno

Continua a tremare la terra nel Pacifico, numerose infatti sono state le scosse di terremoto. Un sisma è stato localizzato nel mar delle Molucche con M 4.7 e ipocentro fissato a circa 200 km. Moltissime le scosse registrate nel Pacifico e soprattutto in zone conosciute proprio per la loro sismicità. . Una scossa di terremoto M 5.2 ha interessato le isole Samoa ed è stata percepita nettamente anche nella zona di Tonga. Qualche ora fa, altra scossa registrata in Indonesia, caratterizzata da un’elevata profondità. Sisma localizzato nel mar delle Molucche con M 4.7 e ipocentro fissato a circa 200 km. Sta continuando a tremare la terra in diversi paesi ma scosse si stanno rilevando anche nella nostra penisola, dove la terra ha tremato più volte, come riportato in apposito editoriale. Proprio poco fa una nuova scossa di terremoto ha interessato la Sicilia, con epicentro localizzato in mare ad una quarantina di km dalla costa tra Palermo e Bagheria, dove il sisma seppur lieve è stato avvertito. Vediamo i dettagli secondo quanto riportato dall’INGV.

Scossa di terremoto M 3.5 a nord della Sicilia

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata poco fa, alle ore 15, a largo della Sicilia. La scossa, M 3.5, è stata localizzata in mare ed avvertita tra l’isola di Ustica e la costa palermitana. L’ipocentro è stato fissato a circa 18 km e a circa una quarantina di km da Palermo e Bagheria, dove sono arrivati tremori seppur lievi ed avvertiti principalmente nei piani alti. Secondo quanto riportato dall’INGV, il terremoto è stato il terzo pari o superiore al terzo grado della giornata di oggi. Tre le scosse avvenute, M 3.1, M 3.0 e M 3.5, localizzate tutte in mare a largo della costa palermitana. Il terremoto, sempre secondo l’INGV, è stato localizzato a 44 Km a N di Bagheria (55387 abitanti), 45 Km a NE di Palermo (674435 abitanti). Spostiamoci adesso nel mondo e vediamo le principali scosse di terremoto. Questa mattina abbiamo riportato un’altra scossa di terremoto nel Pacifico, isole Samoa. La scossa in questione ha avuto una M 5.2 ed è stata avvertita nettamente dalla popolazione locale.

Serie di scosse nel basso Tirreno, dati INGV

Come detto, sono state tre le scosse in Sicilia avvertite nella giornata odierna, tutte localizzate in mare. Questa mattina altre due scosse, M 3.1 e M 3.0 sono state localizzate a nord della città di Palermo. Il terremoto M 3.1 è stato localizzato a 37 Km a N di Bagheria (55387 abitanti), 38 Km a NE di Palermo (674435 abitanti). Non vengono segnalati danni dopo il sisma ma la terra sta continuando a tremare. Un’altra scossa M 3.0 è stata registrata questa mattina alle ore 9.14 nel Tirreno Meridionale con epicentro simile ma più distante dalla costa settentrionale sicula. La scossa di terremoto è stata localizzata a 81 Km a NE di Bagheria (55387 abitanti), 88 Km a NE di Palermo (674435 abitanti).