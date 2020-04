Scossa di terremoto avvertita dalla popolazione tra Piemonte e Liguria: torna a tremare la terra, dati ufficiali del sisma

Scossa di terremoto lieve avvertita dalla popolazione al nord-ovest La terra non smette di tremare, stanno continuando le scosse con sismi ben superiori al quinto grado e nettamente avvertiti dalla popolazione. E’ tutto il Pacifico ma non solo a tremare intensamente, scosse si registrano anche lungo le coste americane centrali e meridionali e in Atlantico, zona Caraibi. Torniamo adesso in Italia, dove, seppur lievemente, la terra sta tremando anche nella nostra penisola. Questa mattina una scossa M 2.4 è stata avvertita in Liguria, in particolare lungo il settore di confine tra Imperia e Cuneo. Scossa avvertita nell’estremo ovest della Liguria La scossa di terremoto è avvenuta nell’estremo settore occidentale della Liguria, a 26 km a nord-ovest da San Remo, al confine con la Francia. Il terremoto, anche se debole, è stato avvertito bene dalla popolazione ed è avvenuto alle ore 9.22 di questa mattina. La scossa ha avuto anche un ipocentro superficiale e fissato a circa sei chilometri. Dati ufficiali INGV Il terremoto è avvenuto tra le province di Cuneo e Imperia. Epicentro localizzato a 11 km da Briga Alta, 11 km da Triora, 11 km da Pigna, 12 km da Molini di Triora e Castel Vittorio. Secondo quanto riportato dall’INGV, il terremoto è stato localizzato a 26 Km a NW di Sanremo (54807 abitanti), 41 Km a S di Cuneo (56081 abitanti), 74 Km a W di Savona (61345 abitanti).

Forte terremoto scuote i Caraibi quest’oggi Allarghiamo adesso lo sguardo a livello mondiale e notiamo come ancora una volta è il Pacifico a far registrare le maggiori scosse, come riportato dall’EMSC. Non solo Pacifico, quest’oggi una forte scossa di terremoto M 5.2 ha interessato anche i Caraibi, avvertita nettamente dalla popolazione. A tremare sono stati più stati, in particolare Grenada, gran parte delle isole caraibiche, Venezuela e Guyana. Il forte terremoto di questa mattina, secondo quanto riportato dall’EMSC, ha avuto un epicentro che è stato localizzato a 66 km SE di Saint David’s, Grenada, 75 km SE di Saint George’s, Grenada. La zona in questione risulta altamente sismica e non sono rare scosse anche ben superiori al sesto grado.