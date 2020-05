Scossa di terremoto nettamente avvertita dalla popolazione poco fa in zona sismica italiana: tremano migliaia di persone. I dati ufficiali INGV

Terremoto, scossa avvertita in provincia di Vibo Valentia

Nella giornata di oggi, domenica 17 maggio 2020, esattamente alle ore 12:58, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in Sicilia, esattamente a Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia, con con ipocentro a 11 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il terremoto è stato localizzato a 3 chilometri da Filadelfia a 4 chilometri da Curinga, a 5 chilometri da Polla e a 5 chilometri da Francavilla Angitola. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine con almeno 50.000 abitanti, il sisma in questo caso si è verificato a 20 chilometri a sud di Lamezia Terme, a 26 chilometri a sud-ovest di Catanzaro, a 56 chilometri a sud di Cosenza e a 76 chilometri ad ovest di Crotone.

Terremoto, scossa in provincia di Pesaro e Urbino

Nella giornata di oggi, domenica 17 maggio 2020, inoltre, alle ore 12:44, si è verificato un sisma di magnitudo 2.1 nelle Marche, esattamente a Acqualagna, in provincia di Pesaro e Urbino, con con ipocentro a 32 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il lieve terremoto è stato localizzato a 2 chilometri da Acqualagna, a 8 chilometri da Caglia, a 8 chilometri da Fermignano e a 11 chilometri da Frontone. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine con almeno 50.000 abitanti, il sisma in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 37 chilometri a sud-ovest di Fano, a 38 chilometri a sud-ovest di Pesaro, a 51 chilometri a sud di Rimini e a 61 chilometri a nord-est di Perugia.

Terremoto, scossa in provincia di Bolzano

Nella giornata di oggi, domenica 17 maggio 2020, alle ore 12:43, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 a Proves, in provincia di Bolzano, con ipocentro a 14 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il terremoto in questo caso è stato localizzato a 29 chilometri ad ovest di Bolzano e a 45 chilometri a nord di Trento. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine con almeno 50.000 abitanti, l’evento sismico si è verificato a 29 chilometri ad ovest di Bolzano e a 45 chilometri a nord di Trento.