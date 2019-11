Scossa di terremoto avvertita nettamente poco fa: zone colpite e dati ufficiali

Scosse di terremoto in Italia Continuano a verificarsi numerose scosse di terremoto in Italia, alcune anche di tipo strumentale e quindi non avvertibili dalla popolazione. Nel corso delle ultime ore, la terra è tornata a tremare nell’appennino centrale, al confine tra Lazio e Abruzzo, con un sisma di M 2.4, avvertito debolmente nelle zone prossime all’epicentro. Scossa vicina al terzo grado anche nel sud della Calabria, avvertita dalla popolazione, vediamo nel dettaglio. Terremoto in Calabria ben avvertito, ecco dove L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 in Calabria alle ore 5:45 di oggi, sabato 9 novembre 2019. Il sisma si è verificato nel distretto costa calabra sud orientale, avvertito bene lungo la costa meridionale del reggino. Ipocentro a 32 km di profondità ed epicentro localizzato in mare ad una trentina di km dalla costa sud-orientale della regione. Localizzazione del sisma Il terremoto è stato localizzato a 68 Km a E di Reggio di Calabria (183035 abitanti), 79 Km a E di Messina (238439 abitanti). Il sisma è stato avvertito soltanto nella costa meridionale della provincia di Reggio Calabria, in particolare nella zona di Marinella e Cananello. Nessuna conseguenza ne spavento a seguito dei tremori avvertiti lungo la zona costiera.

Scosse in Abruzzo e Toscana Scosse per lo più deboli anche in altre regioni italiane nella mattinata di oggi. Un terremoto di magnitudo 2.4 in Abruzzo, con epicentro a Balsorano, in provincia di L’Aquila. Ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da Balsorano, 6 km da Pescosolido, 66 km a sud di L’Aquila, 66 km a nord est di Latina, 68 km ad est di Velletri. Nella zona è in corso una sequenza sismica di scosse, dopo il sisma di M 4.4.

Lieve scossa in Toscana In nottata, scossa M 2.3 anche in Toscana, in provincia di Firenze, con epicentro a Borgo San Lorenzo. Ipocentro ad 8 km di profondità. Il terremoto è stato localizzato a 28 Km a NE di Firenze (382808 abitanti), 29 Km a E di Prato (191150 abitanti), 32 Km a NE di Scandicci (50609 abitanti), 42 Km a E di Pistoia (90315 abitanti), 47 Km a SW di Imola (69797 abitanti), 49 Km a SW di Faenza (58541 abitanti).