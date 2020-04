Scossa di terremoto avvertita nettamente dalla popolazione in Emilia Romagna: sta continuando a muoversi la terra in Italia

Scossa nettamente avvertita dalla popolazione Trema ancora la terra lungo la nostra penisola e sono davvero molti i sismi registrati tra la serata di ieri e la mattinata odierna, in particolare al centro e al meridione, specie in Calabria. Nella nottata, una scossa è stata nettamente avvertita anche vicino Roma, a meno 30 km a est della Capitale. Inoltre, qualche ora fa, una nuova scossa è stata ben avvertita in Emilia Romagna, zona che anche nel corso degli ultimi giorni è stata interessata da diversi sismi. Scossa lieve in Emilia, dati Ingv Una nuova scossa di terremoto è stata registrata quest’oggi in Emilia Romagna, ben inferiore al terzo grado ma comunque avvertita nettamente nei comuni prossimi all’epicentro. Il sisma, M 2.5, è stato localizzato a soli 2 km da Borgo Tossignano, dove molte persone hanno distintamente avvertito il sisma. Il terremoto è avvenuto alle 11.57 di questa mattina ed ha avuto un ipocentro fissato a circa 21 km di profondità. Localizzazione del terremoto Il terremoto, secondo quanto riportato dall’Ingv, è stato localizzato a 14 Km a SW di Imola (69797 abitanti), 25 Km a W di Faenza (58541 abitanti), 29 Km a SE di Bologna (386663 abitanti), 38 Km a W di Forlì (117913 abitanti), 52 Km a W di Ravenna (159116 abitanti), 56 Km a W di Cesena (96758 abitanti), 59 Km a NE di Prato (191150 abitanti), 61 Km a S di Ferrara (133155 abitanti).

Le altre scosse in Italia e nel mondo Come detto e come riportato in diversi altri editoriali, sono state numerose le scosse in Italia nel corso della giornata odierna, molte ben avvertite dalla popolazione. La scossa del terzo grado è stata avvertita molto bene in numerose città ad est della Capitale, in particolare Tivoli, 7 km dall’epicentro. Il terremoto secondo l’INGV, è stato localizzato a 7 Km a N di Tivoli (56533 abitanti), 9 Km a E di Guidonia Montecelio (88673 abitanti), 32 Km a E di Roma (2864731 abitanti), 38 Km a N di Velletri (53303 abitanti), 48 Km a NE di Pomezia (62966 abitanti), 50 Km a N di Aprilia (73446 abitanti). Torniamo adesso all’estero ed andiamo nel nord emisfero, dove la terra sta continuando a tremare senza interruzione anche nelle isole Curili. Un sisma M 4.7 nella giornata di ieri ha interessato le isole Curili. Quest’oggi invece è il Pacifico a far registrare diverse scosse di terremoto, soprattutto tra Indonesia e Filippine.