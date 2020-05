Scossa di terremoto nettamente avvertita in zona sismica italiana poco fa: zone colpite e dati ufficiali INGV

Terremoto, scossa avvertita a Norcia

Nella serata di oggi, martedì 5 maggio 2020, esattamente alle ore 21:34, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato di magnitudo 2.5 a Norcia, in provincia di Perugia, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. Per quanto concerne i comuni situati entro 20 chilometri dall’epicentro, il sisma è stato localizzato a 2 chilometri da Norcia, a 9 chilometri da Preci, a 10 chilometri da Cascia e a 12 chilometri da Castelsantangelo sul Nera. Il terremoto in questione, inoltre, è stato localizzato a 35 chilometri a sud-est di Foligno, a 44 chilometri a nord-est di Terni, a 54 chilometri ad ovest di Teramo e a 57 chilometri a nord-ovest de L’Aquila.

Terremoto, scossa nel distretto Costa Calabra sud occidentale

Oggi pomeriggio, alle ore 18:27, l’INGV ha registrato un sisma di magnitudo 2.4 nel distretto Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria), con ipocentro a 25 chilometri di profondità. Per quanto concerne i comuni situati a 9 chilometri da Serra d’Aiello, a 10 chilometri da Nocera Terinese, a 11 chilometri da Falerna e a 12 chilometri da Amatea. Per ciò che concerne, invece, le città con almeno 50.000 abitanti più vicine al sisma, l’INGV ha registrato il lieve terremoto a 24 chilometri ad ovest di Lamezia Terme, a 34 chilometri a sud-ovest di Cosenza, a 49 chilometri ad ovest di Catanzaro e a 93 chilometri ad ovest di Crotone.

Terremoto, scossa in provincia di Avellino

Nella mattinata di oggi, alle ore 08:13, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Campania, esattamente a Capolese, in provincia di Avellino, con ipocentro a 16 chilometri di profondità. Per quanto concerne i comuni situati a 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico si è verificato a 6 chilometri da Capolese, a 6 chilometri da Calabritto, a 7 chilometri da Lioni e a 8 chilometri da Bagnoli Irpino. Per ciò che concerne, invece, le città con almeno 50.000 abitanti più vicine al sisma, il terremoto stato localizzato a 27 chilometri a nord-est di Battipaglia, a 33 chilometri ad est di Avellino, a 37 chilometri ad est di Salerno e a 40 chilometri ad est di Cava de’ Tirreni.

[multipage]

[multipage]

Terremoto, intensa scossa in provincia di Fermo

Nella giornata di oggi, martedì 5 maggio 2020, alle ore 04:05, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un intenso sisma magnitudo 3.6 nelle Marche, esattamente ad Amandola, in provincia di Fermo, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato nettamente avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato a 48 chilometri a nord-ovest di Teramo, a 49 chilometri ad est di Foligno, a 70 chilometri a nord de L’Aquila e a 71 chilometri a nord-est di Terni.