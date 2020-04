Scossa di terremoto avvertita intensamente in zona sismica italiana: tremano più regioni, moltissime segnalazioni. Dati ufficiali

Terremoto nettamente avvertito in più regioni italiane

Tante le scosse che continuano ad interessare diverse zone del Pianeta e in particolare il Pacifico, specie Indonesia. La zona in questione non è rara a forti scosse anche superiori al sesto grado ed appartiene all’Anello di Fuoco. Ieri una forte scossa di terremoto si è registrata anche in Atlantico, in una zona di confine tra placche e non è stata l’unica avvenuta in quest’area nel corso degli ultimi giorni. Questa mattina una scossa è stata percepita intensamente anche nel sud Italia, nettamente avvertita in più regioni. Il terremoto è stato localizzato nel nord della Puglia ed è stato ben percepito anche in Molise e zone interne della Campania. Il terremoto si è verificato alle ore 4.57 di questa prima mattina ed è stato percepito bene entro un raggio superiore ai 100 km. Il terremoto è stato avvertito piuttosto intensamente soprattutto nella zona di Foggia e a nord della città, vediamo adesso nel dettaglio la localizzazione del sisma secondo quanto riportato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Comuni prossimi all’epicentro della scossa M 3.7

La scossa di terremoto di questa mattina ha avuto una M di 3.7 e un ipocentro fissato a circa 24 km. La scossa è stata localizzata come detto nel nord della Puglia, a nord di Foggia. Il terremoto, M 3.7, secondo quanto riportato dall’INGV, è stato localizzato a 3 km da Poggio Imperiale, 5 da Apricena, 7 da Lesina, 14 da San Paolo di Civitate, San Severo, San Nicandro Garganico, 16 da Torremaggiore, 19 km da Serracapriola e Chieuti. Il terremoto è stato avvertito in tutto il nord della Puglia, in Molise e nelle zone interne della Campania, momenti di preoccupazione si sono avuti nei comuni prossimi all’epicentro ma non si registrano conseguenze dopo la scossa. A seguito della scossa è stata registrata un’altra scossa ben più lieve, con magnitudo prossima al secondo grado ed avvertita lievemente soltanto nei comuni prossimi all’epicentro. La zona in questione ricordiamo avere una sismicità medio-alta e non sono rare scosse di terremoto, diverse quelle avvenute nella zona del Gargano nel corso delle ultime settimane.

Localizzazione del sisma secondo l’INGV

Come detto, questa mattina una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 ha interessato il nord della Puglia ed è stata avvertita anche in altre regioni, come Molise e Campania. Diverse sono state le segnalazioni di avvertimento ma non si registrano danni. Il terremoto ha avuto un ipocentro fissato ad oltre 20 km ed è stato avvertito entro un raggio di circa 100 km. Di seguito la localizzazione del sisma secondo quanto riportato dall’INGV. Il terremoto ha avuto un epicentro localizzato a 14 Km a N di San Severo (53905 abitanti), 41 Km a NW di Foggia (151991 abitanti), 48 Km a W di Manfredonia (57279 abitanti), 74 Km a NW di Cerignola (58396 abitanti), 91 Km a NE di Benevento (60091 abitanti), 92 Km a NW di Barletta (94814 abitanti), 99 Km a NW di Andria (100440 abitanti). Spostiamoci ora nel nord dell’Atlantico dove nella giornata di ieri si è verificata una forte scossa di terremoto prossima al quinto grado.