Scossa di terremoto appena avvertita intensamente nel Mediterraneo: tremano diverse città in zona sismica. Diffusi i dati del sisma a Creta

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 ed ipocentro fissato a soli 1 km, è stata avvertita molto bene a Creta, in particolare entro un raggio di 50-60 km e questo a causa della profondità molto superficiale. Il terremoto è soltanto l’ultimo di una lunga serie che sta interessando questa zona del Mediterraneo orientale e, come detto, è stato avvertito intensamente dalla popolazione.

Tanti i terremoti che stanno continuando a interessare diverse zone del Pianeta, in particolare i paesi del Pacifico . Non solo, nella giornata di ieri un forte terremoto ha colpito anche la Cina, ed è stato avvertito in più Stati e ancora quest’oggi sono diverse le scosse che si stanno registrando in zona. Anche il Mediterraneo sta continuando a tremare, poco fa infatti una scossa è stata intensamente avvertita a Creta, causa anche la profondità estremamente superficiale.

Non soltanto Mediterraneo ma scosse continuano anche nel Pacifico. Vediamo ora dove quelle principali. Un’altra forte scossa, M 4.4, è stata registrata questa mattina, poco prima delle 10 (orario italiano) in Perù. Secondo l’Emsc, il sisma ha avuto un ipocentro fissato a 106 km E di Gualaquiza, 125 km SE di Macas, Ecuador.

Il Pacifico, come detto in apertura dell’editoriale, è la zona che maggiormente sta facendo registrare terremoti e anche quest’oggi sono state diverse le scosse, colpite anche le Filippine. Il sisma, con M 4.9, è avvenuto alle ore 5.31 (italiane) di questa mattina ma è stato poi seguito da altre scosse nettamente percepite ma di M inferiore. Il sisma, stando a quanto riportato dall’Emsc, ha avuto un epicentro localizzato a 68 km N di Namuac, 121 km NW di Buguey, 185 km N di Tuguegarao City, 388 km S di Kaohsiung, Taiwan.

