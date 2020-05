Scossa di terremoto avvertita intensamente in più regioni italiane: tantissime le segnalazioni, dati ufficiali INGV del sisma nelle Marche

Scossa di terremoto avvertita dalla popolazione

Non sta smettendo di tremare la terra, numerose sono le scosse registrate in diverse zone del mondo, soprattutto in quelle altamente sismiche come ad esempio l’Anello di Fuoco. Diverse scosse si registrano anche nel Mediterraneo, quella più forte è stata quella di M 6.7 nella giornata di sabato, avvertita nettamente per oltre 500 km. A tremare sono stati milioni di persone, non ci sono ancora notizie di danni ma questi sono altamente probabili nelle zone prossime all’epicentro. Momenti di paura si sono avuti sull’isola di Creta dove era stato diffuso anche l’allarme tsunami. Spostiamoci ora nella nostra Italia dove la terra è tornata a tremare intensamente al centro, in zona sismica, nelle Marche. Questa mattina infatti, dopo le ore 4, una scossa M 3.6 è stata registrata nelle vicinanze di Amandola (FM) ed è stata avvertita intensamente in più regioni, come Marche, Umbria e Abruzzo, soprattutto, fermano, ascolano, maceratese, perugino e teramano.

Scossa M 3.6, dati INGV

Come detto, la terra è tornata a tremare intensamente al centro Italia nella mattinata di oggi, quando un sisma M 3.6 ha scosso intensamente numerose città. Il terremoto, avvenuto alle ore 4.07, è stato avvertito intensamente soprattutto in appennino marchigiano meridionale ma anche in alcune principali città come Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Numerose sono state le segnalazioni di avvertimento del sisma e momenti di paura si sono avuti nei comuni epicentrali, zone purtroppo già duramente colpite tre anni fa. Il sisma, secondo quanto riportato dall’INGV, ha avuto un ipocentro fissato a circa 11 km e un epicentro localizzato a 4 km ad ovest di Amandola (FM), 5 da Montefortino (FM) e 6 da Sarnano ( MC). Il terremoto è stato localizzato a 48 Km a NW di Teramo (54892 abitanti), 49 Km a E di Foligno (57155 abitanti), 70 Km a N di L’Aquila (69753 abitanti), 71 Km a NE di Terni (111501 abitanti), 73 Km a S di Ancona (100861 abitanti), 76 Km a E di Perugia (166134 abitanti), 86 Km a NW di Montesilvano (53738 abitanti), 94 Km a NW di Pescara (121014 abitanti), 99 Km a S di Fano (60888 abitanti), 99 Km a NW di Chieti (51815 abitanti). Non vengono segnalati danni.

Terremoto in Italia: scossa avvertita nel trapanese

L’ultima scossa ben al di sopra del terzo grado risale alla serata di ieri quando una scossa M 3.3 è stata avvertita in Sicilia, nel trapanese. Questi i comuni prossimi all’epicentro: Paceto, Trapani, Erice, Valderice, Buseto Palizzolo, Favignana, Custonaci, Marsala. Il sisma è stato avvertito nettamente dalla popolazione entro un raggio di poco meno di cento km. Secondo quanto riportato da leggo.it, la scossa è stata avvertita intensamente ed è stata preceduta anche da un forte boato. Momenti di preoccupazione si sono avute lungo la costa occidentale e soprattutto nei comuni prossimi all’epicentro del sisma. Di seguito la localizzazione del sisma secondo quanto riportato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Spostiamoci adesso nel mondo e torniamo nel Pacifico, dove la terra non sta smettendo di tremare.