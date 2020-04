Scossa di terremoto avvertita nel crotonese: diffusi i dati ufficiali INGV del sisma

Secondo quanto riportato dall’INGV, il terremoto è stato localizzato a 12 Km a N di Crotone (62178 abitanti), 57 Km a NE di Catanzaro (90612 abitanti), 75 Km a E di Lamezia Terme (70714 abitanti), 77 Km a E di Cosenza (67546 abitanti). Il sisma è stato percepito in particolare entro un raggio di 20 km dall’epicentro seppur in maniera lieve.

Molte le scosse a livello mondiale, la più forte delle ultime 48 ore è risultata quella di M 6.4 negli Usa. Un violento terremoto ha colpito gli USA, avvertito nettamente in più stati, di magnitudo 6.4 . La terra sta tremando anche in Italia, dove nel corso delle ultime ore sono state percepite alcune scosse, seppur con magnitudo al di sotto del terzo grado.

Spostiamoci adesso nel nord emisfero e andiamo nelle isole Curili, dove la terra sta continuando a tremare con forza. Come detto in apposito editoriale, una forte scossa di terremoto è avvenuta nelle isole Curili, con M 4.7. A questa scossa hanno fatto seguito poi delle altre di magnitudo inferiore ma anche superiori al quarto grado. Il forte terremoto principale, M 4.7, è avvenuto alle ore 14.21 (italiane) ed è stato caratterizzato da un ipocentro fissato a circa 60 km. Vediamo ora la localizzazione del sisma. Il forte terremoto, secondo quanto riportato dall’EMSC, ha avuto un epicentro localizzato a 215 km SE di Severo-Kuril’sk, Russian Federation / pop: 2,500, 429 km S di Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russian Federation / pop: 188,000, 1458 km NE di Sapporo-shi, Japan / pop: 1,884,000. Non vengono segnalati danni, la zona ricordiamo essere altamente sismica.

