Scossa di terremoto avvertita nel Mediterraneo, a Cipro: si muovono diverse città, diffusi i dati ufficiali

Molte le scosse di terremoto

Come già riportato in precedenti editoriali, sono moltissime le scosse di terremoto che continuano in molti paesi del mondo, soprattutto nel Pacifico, anche superiori al quinto grado. Non solo, sismi piuttosto intensi, continuano ad interessare anche parte dell’America e il Medio Oriente ma scosse si registrano anche nel Mediterraneo sud-orientale, specie in Grecia.

Scosse nel Mediterraneo, trema Cipro

Continuano senza sosta le scosse nel Mediterraneo, e, come successo anche negli ultimi giorni, a tremare sono soprattutto Creta e Cipro. Scosse si stanno segnalando anche in Turchia e nelle isole del Dodecanneso. Proprio questa mattina, una scossa M 3.0 ha interessato l’isola di Cipro ed è stata nettamente avvertita dalla popolazione anche a Nicosia.

Localizzazione terremoto

Come detto, la terra ha tremato ancora, seppur non in maniera violenta, nel Mediterraneo e qualche ora fa una scossa è stata segnalata a Cipro. Secondo quanto riportato dall’Emsc, il sisma ha avuto un ipocentro fissato a circa 20 km e un epicentro localizzato a 6 km S di Liopetri, dove la percezione è stata netta, 20 km S di Famagusta, 51 km SE di Nicosia. Il terremoto in questione è stato avvertito per oltre 50 km e la percezione è risultata netta in queste città. Non si segnala nessuna conseguenza grazie anche alla magnitudo piuttosto bassa.