Scossa di terremoto avvertita nettamente poco fa in zona sismica italiana: diverse segnalazioni, diffusi i dati ufficiali del sisma in Sicilia

Scossa di terremoto poco fa in Sicilia

Molte le scosse di terremoto avvenute nel mondo anche nella giornata di oggi. Abbiamo riportato di alcune scosse di terremoto anche nella nostra penisola, dove la terra ha continuato a tremare. Scosse avvertite in particolare in Sicilia, numerose sono state le segnalazioni di avvertimento della scossa nell’ennese. Numerose le zone sismiche dove la terra continua a muoversi e ancora una volta è soprattutto il Pacifico a muoversi intensamente. Inoltre, poco fa, nella serata di oggi, una nuova scossa di terremoto è stata registrata sempre in Sicilia, lungo la costa sud-orientale della regione. Come riportato dall’Ingv, il terremoto è avvenuto lungo la costa siracusana ed è stato avvertito lievemente dalla popolazione. Vediamo adesso nel dettaglio la localizzazione del sisma avvenuto alle ore 20.07 in Sicilia, secondo quanto riportato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia.

Scossa di terremoto nel siracusano

La scossa di terremoto è stata lieve, M 2.6 ma nettamente avvertita dalla popolazione. Ricordiamo infatti che scosse di terremoto anche prossime al secondo grado vengono ben avvertite dalla popolazione nelle zone epicentrali. La scossa in questione è stata localizzata a 12 km a est di Augusta, città dove è stata avvertita nettamente dalla popolazione. Il terremoto è stato localizzato in mre a 12 km da Augusta, 15 da Carlentini, 16 Lentini, 18 Melilli, 19 Priolo Gargallo. Il terremoto è stato avvertito entro un raggio di circa 30 km, diverse le segnalazioni dal tratto costiero sud-orientale. Alla scossa ha seguito poi un’altra scossa M 2.2 nella zona di Enna, Troina, dove quest’oggi sono state diverse le scosse di terremoto ben avvertite dalla popolazione. Vediamo adesso nel dettaglio la localizzazione del sisma secondo quanto riportato dall’INGV.

Localizzazione sisma secondo l’INGV

Il terremoto è stato localizzato a 20 Km a SE di Catania (314555 abitanti), 31 Km a S di Acireale (52622 abitanti), 32 Km a NW di Siracusa (122291 abitanti), 60 Km a NE di Ragusa (73313 abitanti), 64 Km a NE di Modica (54633 abitanti), 71 Km a NE di Vittoria (63339 abitanti), 87 Km a E di Gela (75827 abitanti), 96 Km a SW di Reggio di Calabria (183035 abitanti). Ricordiamo che si tratta di zone ad alta sismicità, come lo è gran parte della Sicilia e in particolare il settore orientale. Scosse quest’oggi si sono verificate non solo nel siracusano ma anche nella provincia di Enna, zone dove la terra sta continuando a tremare anche in serata. Non solo Sicilia ma scosse si sono avute anche in altre regioni italiane anche se molte di tipo strumentale e quindi non avvertibili dalla popolazione. Spostiamoci ora all’estero e vediamo alcune delle altre principali scosse di terremoto che si sono registrate nella giornata odierna.