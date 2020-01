Scossa di terremoto avvertita nelle Isole Eolie: zone colpite e dati ufficiali INGV

Terremoto, scossa avvertita nelle Isole Eolie Nella giornata di oggi, mercoledì 1 gennaio 2020, alle ore 11:08 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 nelle Isole Eolie, con ipocentro a 12 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 58 chilometri ad ovest di Messina, a 69 chilometri ad ovest di Reggio Calabria, a 83 chilometri a nord di Acireale e a 94 chilometri a nord di Catania. Terremoto, scossa in provincia di Perugia Nella giornata di oggi, mercoledì 1 gennaio 2020, esattamente alle ore 05:12, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Umbria, esattamente a Norcia, in provincia di Perugia, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 36 chilometri a sud-est di Foligno, a 40 chilometri a nord-est di Terni, a 53 chilometri a nord-ovest de L’Aquila e a 54 chilometri ad ovest di Teramo. Terremoto, ieri scossa in provincia di Vicenza Nella giornata di ieri, martedì 31 dicembre 2019, esattamente alle ore 17:36, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 2.3 in Veneto, esattamente a Carrè, in provincia di Vicenza, con ipocentro a 16 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 22 chilometri a nord di Vicenza, a 45 chilometri a sud-est di Trento, a 49 chilometri a nord-ovest di Padova e a 50 chilometri a nord-est di Verona.

Terremoto, ieri scossa nel Golfo di Policastro Ieri, martedì 31 dicembre 2019, esattamente alle ore 20:48, si è verificato un lieve sisma di magnitudo 2.0 nel Golfo di Policastro (Salerno, Potenza), con ipocentro a 7 chilometri di profondità. Il terremoto in questo caso è stato localizzato dall’INGV a 96 chilometri a nord-ovest di Cosenza e a 98 chilometri a sud di Battipaglia. Terremoto, scossa nel distretto Tirreno Meridionale Lunedì 30 dicembre 2019, invece, esattamente alle ore 17:14, si è verificata una scossa di magnitudo 2.1 nel distretto Tirreno Meridionale (MARE), con ipocentro ad 11 chilometri di profondità. In questo caso l’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 83 chilometri a nord-ovest di Cosenza. Nessun comune italiano, invece, risulta nell’arco di 20 chilometri dall’epicentro.

Terremoto, scossa registrata in provincia de L’Aquila Lunedì mattina, alle ore 06:41, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Abruzzo, precisamente a Cagnano Amiterno, in provincia de L’Aquila, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 18 chilometri a nord-ovest de L’Aquila, a 47 chilometri a sud-ovest di Teramo, a 48 chilometri ad est di Terni e a 63 chilometri a nord-est di Tivoli.