Scossa di terremoto avvertita nettamente dalla popolazione in zona sismica italiana: diffusi i dati ufficiali del sisma avvenuto in Sicilia

Scossa di terremoto ben avvertita dalla popolazione

Molte anche oggi le scosse di terremoto che nel corso delle ultime ore hanno colpito l’Italia e non solo, avvertibili anche dalla popolazione. La scossa più forte e avvertita nella Capitale è avvenuta nella giornata di ieri, con M 3.3, mentre questa notte altre due scosse sono state registrate nel Lazio, lievemente avvertite, anche con deboli boati nei comuni epicentrali. In particolare, una scossa M 2.7 è stata registrata vicino Amatrice, avvertita molto bene dalla popolazione ed avvertita in diversi comuni. La scossa di terremoto è avvenuta in nottata, alle 3.21 ma altre scosse si sono verificate nel corso della mattinata odierna. A tremare questa mattina è stata anche la Sicilia, la costa sud-orientale. Un sisma, M 2.4 è stato avvertito in Sicilia, proprio nella zona di Siracusa, dove il terremoto è stato percepito in città, vediamo nel dettaglio.

Scossa di terremoto a Siracusa

La zona in questione non è certo nuova a scosse di terremoto anche abbastanza intense e nettamente avvertite dalla popolazione. La scossa odierna ha avuto una magnitudo molto lieve ed è stata avvertita ugualmente in città. Il terremoto si è verificato alle ore 10.43 ed è stato avvertito dalla popolazione. Il terremoto, secondo quanto riportato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è stato localizzato a 6 Km a NE di Siracusa (122291 abitanti), dove è stato avvertito. La scossa è avvenuta questa mattina, alle 10.43, ed è stata avvertita anche se la magnitudo è risultata piuttosto debole. L’epicentro del terremoto si è verificato a pochi km a nordest di Siracusa, in mare. Vediamo ora nel dettaglio la localizzazione del sisma secondo quanto riportato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Localizzazione terremoto

La scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione e ci sono state diverse segnalazioni di percezione del sisma. Il terremoto, M 2.4, ha avuto un ipocentro fissato a 10 km di profondità e un epicentro che secondo quanto riportato dall’INGV è stato localizzato in mare. Secondo l’INGV, il terremoto è stato localizzato a 6 Km a NE di Siracusa (122291 abitanti), 48 Km a SE di Catania (314555 abitanti), 56 Km a E di Ragusa (73313 abitanti), 57 Km a NE di Modica (54633 abitanti), 57 Km a S di Acireale (52622 abitanti), 72 Km a E di Vittoria (63339 abitanti), 95 Km a E di Gela (75827 abitanti). Spostiamoci ora nel Lazio, dove questa mattina si sono registrate diverse scosse di terremoto, la più forte M 2.7 vicino Amatrice e avvertita nettamente dalla popolazione.

Sequenza sismica ad Amatrice

La scossa di terremoto M 2.7 che è avvenuta ad Amatrice è stata la più forte del momento. Diverse infatti sono state le scosse avvenute tra questa notte e la mattinata odierna. Una frequenza sismica tuttora in atto, oltre 8 le scosse al di sotto del secondo grado avvenute nella nottata odierna, tutte con epicentro nei pressi di Amatrice, a circa 6 km. Il sisma M 2.7 ha avuto un epicentro localizzato a 32 Km a NW di L’Aquila (69753 abitanti), 38 Km a W di Teramo (54892 abitanti), 50 Km a E di Terni (111501 abitanti), 59 Km a SE di Foligno (57155 abitanti), 75 Km a W di Montesilvano (53738 abitanti), 81 Km a NE di Guidonia Montecelio (88673 abitanti), 81 Km a W di Chieti (51815 abitanti), 81 Km a W di Pescara (121014 abitanti).