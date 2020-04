Scossa di terremoto avvertita nettamente dalla popolazione: trema zona italiana ad alta sismicità. Dati ufficiali del sisma in Sicilia

Sisma avvertito in Sicilia

Serie di scosse che si sono ripetute anche quest’oggi in zone altamente sismiche. Ancora una volta a tremare sono zone sismiche dell’anello di fuoco, con scosse anche superiori al quinto grado. Un sisma è stato avvertito nettamente in Giappone, scossa avvertita in maniera netta per oltre 100 km e che ha ha fatto tremare intensamente decine di migliaia di persone. Non solo Pacifico ma c’è un’altra area a noi più vicina che continua a tremare senza sosta anche se con sismi meno intensi.Ieri abbiamo riportato di alcune scosse anche nel Mediterraneo ma quest’oggi una scossa di terremoto è stata registrata anche in Sicilia, nettamente avvertita lungo la costa palermitana, soprattutto verso Bagheria. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma l’epicentro del sisma è stato localizzato in mare. Vediamo ora i dettagli sulla scossa di poco fa secondo l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Terremoto in Sicilia, M 3.1, dati Ingv

Come detto, una scossa di terremoto è stata registrata alle ore 7.57 in Sicilia con epicentro localizzato in mare a nord-est di Palermo. La scossa è stata avvertita anche nella città siciliana così come in altre cittadine costiere della costa palermitana. Secondo quanto riportato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’ipocentro è stato fissato a 25 km mentre l’epicentro è stato localizzato in mare ad una trentina di km dalla costa. Il terremoto è stato localizzato a 37 Km a N di Bagheria (55387 abitanti), 38 Km a NE di Palermo (674435 abitanti). Non vengono segnalati danni dopo il sisma ma la terra sta continuando a tremare. Un’altra scossa M 3.0 è stata registrata alle ore 9.14 nel Tirreno Meridionale con epicentro simile ma più distante dalla costa settentrionale sicula. Terremoto localizzato a 81 Km a NE di Bagheria (55387 abitanti), 88 Km a NE di Palermo (674435 abitanti).

Terremoto nel Mediterraneo, magnitudo 3.6

Allarghiamo lo sguardo al nostro Mediterraneo, anche qui sono numerose le scosse avvenute nel corso degli ultimi giorni. In particolare nella serata di ieri una scossa estremamente superficiale e con magnitudo di 3.6 è stata avvertita lungo le coste occidentali della Turchia. Secondo quanto riportato dall’EMSC la scossa è stata avvertita molto bene nel distretto di Tenedo e lungo le coste occidentali turche. Il sisma M 3.6 ha avuto un ipocentro fissato a soli 2 km di profondità e un epicentro localizzato invece a 29 km S of Bozcaada, Turkey / pop: 2,700, 69 km NW of Mytilíni, Greece / pop: 28,400, 161 km NW of İzmir, Turkey / pop: 2,501,000. La scossa è stata avvertita intensamente nelle zone prossime all’epicentro ma è stata percepita entro un raggio superiore ai 100 km e come detto si tratta di un’area estremamente sismica, cosi come gran parte del Mediterraneo sud-orientale.