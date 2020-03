Scossa di terremoto avvertita nettamente in diverse città: numerose segnalazioni, diffusi i dati ufficiali del sisma avvenuto in Calabria

Scossa di terremoto avvertita nettamente La terra sta continuando a muoversi intensamente in diverse zone del mondo e ancora una volta soprattutto nel Pacifico, tra, Indonesia, Giappone e estremo oriente russo. Nelle ultime 72 ore la terra sta continuando a muoversi anche in Croazia e tra la Grecia e la Turchia, dove numerose sono state le scosse nettamente avvertite anche in altri Stati. Inoltre, nella serata di oggi, una scossa M 3.2 è stata nettamente avvertita in Calabria. Terremoto scuote la Calabria Una scossa di terremoto ha colpito poco fa il sud Italia ed è stata nettamente avvertita in Calabria. La scossa M 3.2 ha fatto tremare diverse province ma è stata avvertita intensamente soprattutto tra le province di Vibo Valentia e Catanzaro. Il sisma ha avuto un ipocentro fissato a circa 9 km e un epicentro localizzato a 2 km a sud-est di Bognaturo, 2 da Spadola, 3 da Simbario e Serra San Bruno. Localizzazione terremoto Il sisma è avvenuto alle ore 21.19 e, secondo quanto riportato dall’INGV, il terremoto è stato localizzato a 41 Km a SW di Catanzaro (90612 abitanti), 43 Km a S di Lamezia Terme (70714 abitanti), 78 Km a S di Cosenza (67546 abitanti), 82 Km a NE di Reggio di Calabria (183035 abitanti), 83 Km a NE di Messina (238439 abitanti), 86 Km a SW di Crotone (62178 abitanti). Molte le segnalazioni di avvertimento in un raggio di circa 60-70 km ma non vengono segnalati danni.

Continua a tremare la terra in Croazia La terra sta continuando a tremare anche nella vicina Croazia, dove anche quest’oggi sono state diverse le scosse percepite nettamente. Come riportato da rainews.it, numerose sono state le immagini che hanno mostrato palazzi gravemente danneggiati, auto distrutte dalle macerie degli edifici e strade coperte di calcinacci. Il quotidiano Vecernji parla anche di danni all’ospedale di Rebro. I sismi sono avvenuti in particolare nella mattinata odierna e l’epicentro è stato localizzato a pochissimi km dalla città di Zagabria. In particolare, al forte terremoto M 5.3, un sisma M 4.9 ha interessato e provocato ulteriori danni in zona, quest’oggi invece scosse più lievi. Una scossa M 3.7 è stata localizzata a 4 km N di Zagreb, 8 km SW di Kašina.