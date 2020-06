Scossa di terremoto avvertita nettamente nel Mediterraneo: tremano decine di migliaia di persone. Dati ufficiali del sisma in Grecia

Terremoto nel Mediterraneo

Davvero numerose le scosse di terremoto avvertite dalla popolazione nel mondo. La terra non sta smettendo di tremare nel Pacifico e in generale lungo tutto l’anello di fuoco, dove abbiamo visto come uno studio ha messo “in guardia” su terremoti e tsunami in alcuni paesi. Si tratta di terre da sempre altamente sismiche e scosse anche superiori al quinto grado non sono affatto rare. Non solo Pacifico ma scosse stanno continuando a interessare anche il Mediterraneo e parte del Medio oriente, tutte zone altamente sismiche. La Grecia in particolare sta continuando a tremare senza alcuna interruzione, scosse di terremoto sono spesso localizzate a sud di Creta ma non mancano nemmeno nel Peloponneso e nel basso Ionio. Nel pomeriggio odierno, una nuova scossa piuttosto superficiale, è stata avvertita nettamente dalla popolazione. Di seguito la localizzazione del sisma secondo l’EMSC.

Scossa di terremoto nel Mediterraneo, dati EMSC

Diverse anche oggi le scosse di terremoto avvenute nel Mediterraneo orientale e ancora una volta soprattutto in Grecia, dove non sta smettendo di tremare la terra soprattutto a Creta. Nel pomeriggio odierno, una nuova scossa ben superiore al terzo grado, e con ipocentro piuttosto superficiale, è stata avvertita dalla popolazione. La scossa, secondo quanto riportato dall’EMSC, è stata registrata alle ore 17.47 ed ha avuto un ipocentro fissato a soli 5 km. Il sisma, M 3.2, è stato localizzato a 44 km W of Kárpathos, Greece / pop: 2,300, 106 km NE of Ágios Nikólaos, Greece / pop: 10,800, 150 km E of Irákleion, Greece / pop: 138,000, 311 km S of İzmir, Turkey / pop: 2,501,000. Ovviamente non si segnalano danni dopo il sisma ma la scossa è stata percepita da decine di migliaia di persone.

Serie di scosse nel Mediterraneo orientale

Lo abbiamo riportato varie volte, la terra non sta smettendo di tremare nel Mediterraneo e da un mese a questa parte tantissime scosse stanno interessando la zona di Creta, questo a seguito del sisma violentissimo M 6.7, localizzato a sud dell’isola. Anche nella giornata odierna, diverse scosse sono state avvertite in Grecia e soprattutto a Creta. Come detto, a tremare è tutto il Mediterraneo orientale con scosse di terremoto avvertite nettamente sia in Grecia che in Turchia. Moltissime quelle superiori al terzo grado e avvertite intensamente sopratutto a Creta, non ci sono notizie di danni. Spostiamoci ora nel Pacifico dove la terra sta tremando senza interruzione soprattutto tra Indonesia, Filippine e Giappone.