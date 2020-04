Scossa di terremoto avvertita nettamente in zona italiana altamente sismica: tremano oltre un milione di persone. Dati del sisma nel napoletano

Scossa di terremoto avvertita in zona sismica Moltissime le scosse di terremoto nel corso delle ultime 24 ore, ancora una volta soprattutto nel Pacifico, comprese le coste americane centrali e meridionali. E’ tutta l’area del Pacifico a tremare senza interruzione, compresa l’isola di Tonga. Torniamo adesso nella nostra penisola dove questa notte una scossa è stata nettamente avvertita in Campania. Scossa nettamente avvertita in Campania Una scossa di terremoto ha interessato questa notte la Campania e in particolare il napoletano dove è stata nettamente avvertita. Come riportato da ilmattino.it, l’epicentro è stato a Pozzuoli nei pressi della Solfatara. Tutta Napoli in pratica ha avvertito il sisma, ma momenti di apprensione tra la gente soprattutto nei quartieri occidentali, da Agnano e Pianura a Fuorigrotta. Numerose sono state le segnalazioni sui social network, pieni di testimonianze di gente che ha avvertito chiaramente la scossa delle 2.50. Localizzazione terremoto, dati INGV Il terremoto ha avuto una magnitudo prossima al terzo grado, di poco inferiore, M 2.9. La scossa inoltre ha avuto un ipocentro estremamente superficiale ed avvertito nettamente dalla popolazione per decine di chilometri. Secondo quanto riportato dall’Ingv, il sisma ha avuto un epicentro a 5 km da Pozzuoli e 6 da Quarto e Bacoli. Il terremoto è stato localizzato a 5 Km a SE di Pozzuoli (81661 abitanti), 9 Km a SW di Marano di Napoli (59874 abitanti), 9 Km a W di Napoli (974074 abitanti), 13 Km a SW di Giugliano in Campania (122974 abitanti), 15 Km a SW di Casoria (77642 abitanti), 17 Km a W di Ercolano (53709 abitanti), 17 Km a SW di Aversa (53047 abitanti), 18 Km a SW di Afragola (65057 abitanti), 18 Km a W di Portici (55274 abitanti), 19 Km a W di Torre del Greco (86275 abitanti), 24 Km a SW di Acerra (59573 abitanti).

Trema il Mediterraneo: scossa di terremoto M 3.5 a Creta Allarghiamo lo sguardo adesso a quanto sta accadendo nel Mediterraneo, dove sono numerose le scosse registrate nel corso delle ultime 48 ore, principalmente tra Grecia e Turchia. Questa mattina, una scossa è stata intensamente avvertita a Creta, con M 3.5 e ipocentro fissato a circa 80 km. La scossa, è stata registrata alle ore 5.33 di questa mattina ed è stata avvertita da decine di migliaia di persone. In base a quanto riportato dall’EMSC, il terremoto M 3.5, è stato localizzato a 80 km S of Makry Gialos, Greece / pop: 4,300, 104 km SE of Ágios Nikólaos, Greece / pop: 10,800, 145 km SE of Irákleion, Greece / pop: 138,000, 460 km S of İzmir, Turkey / pop: 2,501,000. Il sisma è stato percepito in diverse città anche se la profondità ha scongiurato eventuali danni. La terra non sta smettendo di tremare in questa zona che ricordiamo essere altamente sismica.