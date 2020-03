Scossa di terremoto avvertita nettamente poco fa: torna a tremare la terra in zona sismica. Diffusi i dati ufficiali del sisma in Abruzzo

Scossa di terremoto poco fa

Ancora scosse, piuttosto intense, si stanno registrando in diverse zone del mondo e in particolare tra Indonesia, Filippine e Giappone. Una forte scossa, prossima al quinto grado, ha interessato poco fa la Papua Nuova Guinea, con M 5.0 e avvertita nettamente per diverse centinaia di chilometri. Inoltre, poco fa, la terra è tornata a tremare anche in Italia, in Abruzzo.

Terremoto tra Abruzzo e Lazio

Una scossa di terremoto inferiore al terzo grado si è verificata in serata al centro Italia, in Abruzzo, nell’aquilano. Il sisma, M 2.7, è stato nettamente avvertito entro un raggio di circa 30 km e in numerosi comuni aquilani ma anche alcuni del reatino. Il sisma ha avuto un ipocentro fissato a 16 km e un epicentro localizzato a 4 km da Montereale.

Comuni prossimi all’epicentro

Secondo quanto riportato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, la scossa di terremoto è stata localizzata a 4 km da Montereale, 6 da Borbona, 7 da Cagnano Amiterno, 8 da Capitignano, 9 da Posta, 10 da Barete, 12 da Pizzoli e Cittareale, 14 da Micigliano, 15 da Amatrice, Campotosto, Antrodoco. Come detto la scossa è stata avvertita soprattutto tra il reatino e l’aquilano.

Localizzazione del sisma M 2.7 Secondo l’Ingv, il terremoto è stato localizzato a 24 Km a NW di L’Aquila (69753 abitanti), 44 Km a W di Teramo (54892 abitanti), 46 Km a E di Terni (111501 abitanti), 64 Km a SE di Foligno (57155 abitanti), 69 Km a NE di Guidonia Montecelio (88673 abitanti), 70 Km a NE di Tivoli (56533 abitanti), 78 Km a W di Montesilvano (53738 abitanti), 81 Km a W di Chieti (51815 abitanti), 83 Km a W di Pescara (121014 abitanti), 91 Km a E di Viterbo (67173 abitanti), 91 Km a NE di Roma (2864731 abitanti), 93 Km a SE di Perugia (166134 abitanti), 99 Km a NE di Velletri (53303 abitanti). Terremoto M 5.0 in Papua Nuova Guinea Quest’oggi, un forte terremoto M 5.0 ha colpito anche la Papua Nuova Guinea. Stando a quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), il terremoto di questo pomeriggio ha avuto un epicentro localizzato a 162 km sudest di Kimbe, Papua New Guinea / pop: 18,900; 590 km nordest di Port Moresby, Papua New Guinea / pop: 284,000. Il sisma è stato percepito nettamente per oltre 300 chilometri. Seguiteci sempre sulla nostra pagina Forti scosse stanno continuando anche nelle isole Kermadec, sempre nel Pacifico, interessati nelle ultime 72 ore da sismi anche superiori al sesto grado. Per tutti gli ulteriori dettagli, potete sempre seguirci all’interno della nostra pagina ‘’Terremoti in Italia e nel Mondo’’, dove è possibile consultare costantemente in diretta l’andamento della sismicità sia nel territorio italiano ma anche e come sempre anche in quello mondiale.