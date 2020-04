Scossa di terremoto avvertita nettamente vicino Roma: tremano diverse città, diffusi i dati ufficiali INGV

Una scossa di terremoto è stata nettamente avvertita alle ore 2.12 di questa notte nel Lazio, provincia di Roma. La scossa del terzo grado è stata avvertita molto bene in numerose città ad est della Capitale, in particolare Tivoli, 7 km dall’epicentro. Ipocentro fissato a 16 km di profondità, diverse le segnalazioni di avvertimento ma nessuna conseguenza.

Spostiamoci adesso nel nord emisfero e andiamo nelle isole Curili, dove la terra sta continuando a tremare con forza. Come detto in apposito editoriale, una forte scossa di terremoto è avvenuta nelle isole Curili, con M 4.7. Il forte terremoto principale, M 4.7, è avvenuto alle ore 14.21 (italiane) ed è stato caratterizzato da un ipocentro fissato a circa 60 km. La terra ha tremato intensamente per centinaia di chilometri ed è stata avvertita molto bene dalla popolazione. Il forte terremoto, secondo quanto riportato dall’EMSC, ha avuto un epicentro localizzato a 215 km SE di Severo-Kuril’sk, Russian Federation / pop: 2,500, 429 km S di Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russian Federation / pop: 188,000, 1458 km NE di Sapporo-shi, Japan / pop: 1,884,000. Non vengono segnalati danni, la zona ricordiamo essere altamente sismica.

