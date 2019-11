Scossa di terremoto ben avvertita nello Ionio: la terra sta continuando a muoversi. Dettagli epicentro e dati ufficiali del sisma in Grecia

Numerose scosse di terremoto nel Mediterraneo

La terra non sta smettendo di muoversi in quella fascia del Pacifico che va dal Giappone alle Filippine, fino all’Indonesia e Nuova Zelanda, zona che come sappiamo ricade nel cosiddetto anello di fuoco. Non solo, nelle ultime ore, terremoti anche superiori al terzo grado, hanno continuato ad interessare anche la zona del Mediterraneo sud-orientale.

Scossa nello Ionio, M 3.2

Nella giornata di oggi, una scossa M 3.2, ha colpito anche la zona del basso Ionio, nel Peloponneso, avvertita bene in un raggio di circa 80 km, la dove la terra sta ormai tremando da oltre un anno. Terremoto con ipocentro fissato a 10 km ed epicentro a 58 km W di Filiatrá, 84 km SW di Pýrgos, 137 km W di Trípoli, ben avvertito dalla popolazione. Non solo Peloponneso ma la Grecia sta continuando a tremare da nord a sud e da est a ovest. Un’altra zona che non sta smettendo di muoversi è quella delle isole del Dodecaneso e della Turchia occidentale. Le scosse in questa zona stanno continuando ancora adesso, alcune ben avvertite ed altre invece anche di tipo strumentale.

Terremoto Mediterraneo: continua a muoversi la Grecia

Molte le scosse che in questi ultimi giorni si stanno registrando nel basso Ionio, anche avvertite in zona. Diverse le scosse tra Grecia e Turchia, il Mediterraneo sud-orientale continua ad essere in movimento. La terra sta continuando a muoversi in tutto il Mediterraneo sud-orientale, tra la Grecia e la Turchia, con uno sciame sismico ininterrotto sia nel Peloponneso che nel Dodecaneso e in Turchia. Nelle ultime settimane in zona si sono avute scosse ben superiori al quarto grado ed avvertite nettamente dalla popolazione.