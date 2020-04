Scossa di terremoto ben oltre il quinto grado avvertita intensamente da decine di migliaia di persone: dati ufficiali del sisma nelle isole Samoa

Scossa di terremoto M 5.2

Sta continuando a tremare la terra in diversi paesi ma questa mattina scosse sono state registrate anche nella nostra penisola, dove la terra ha tremato più volte, come riportato in apposito editoriale. Come detto è però soprattutto il Pacifico che sta continuando a tremare intensamente, sia la zona indonesiana che quella americana centro-meridionale stanno continuando a far registrare numerose scosse di terremoto. Non solo Pacifico ma c’è un’altra area a noi più vicina che continua a tremare senza sosta anche se con sismi meno intensi, il Mediterraneo, dove si ripetono scosse tra Grecia e Turchia. Qualche ora fa un’altra scossa di terremoto è stata intensamente avvertita in zona sismica pacifica. Una scossa di terremoto M 5.2 ha interessato le isole Samoa ed è stata percepita nettamente anche nella zona di Tonga. Il sisma è stato seguito poi da altre scosse di terremoto più lievi ma comunque ben avvertite dalla popolazione, ricordiamo che la zona in questione risulta essere altamente sismica.

Scossa di terremoto nelle isole Samoa, Pacifico

La scossa di terremoto è stata avvertita nettamente da decine di migliaia di persone ma al momento non sono giunte notizie di danni. Il terremoto ben oltre il quinto grado è stato percepito almeno da 50.000 persone. L’area in questione è altamente sismica anche perchè appartiene all’Anello di Fuoco, zona caratterizzata da frequenti terremoti ed eruzioni vulcaniche, estesa per circa 40.000 km tutto intorno all’oceano Pacifico, con una forma che può andare a ricordare quindi grossolanamente un ferro di cavallo. Si tratta di un’area caratterizzata anche da diversi vulcani attivi e soggetta molto spesso a forti terremoti. Come detto, ore fa una scossa di terremoto ben oltre il quinto grado ha fatto tremare questa zona del Pacifico. Il terremoto si è verificato alle 13.13 (locali) della giornata odierna, martedì 28 aprile 2020, ed ha fatto tremare la terra per oltre 300 km.

Dettagli epicentro

La scossa di terremoto ha avuto un ipocentro fissato a 10 km e un epicentro localizzato a 276 km NE of Neiafu, Tonga, 307 km SW of Apia, Samoa. Diverse le zone e soprattutto le isole del Pacifico che hanno tremato intensamente e che hanno avvertito il terremoto M 5.2. Diverse scosse di terremoto si sono registrate anche in Indonesia, Sumatra, prossime al quarto grado ed avvertite nettamente dalla popolazione. Spostiamoci adesso in Italia dove nella giornata odierna si sono già registrate diverse scosse di terremoto soprattutto al sud, in Sicilia, dove la terra ha tremato due volte in mattinata e le scosse sono state ben avvertite dalla popolazione, vediamo nel dettaglio. Come detto, una scossa di terremoto è stata registrata alle ore 7.57 in Sicilia con epicentro localizzato in mare a nord-est di Palermo. La scossa è stata avvertita anche nella città siciliana così come in altre cittadine costiere della costa palermitana.