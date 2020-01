Scossa di terremoto ben percepita dalla popolazione in Calabria: torna a tremare zona sismica italiana. Diffusi i dati ufficiali

Terremoto, alcune scosse anche in Italia

La terra non sta smettendo di tremare, ancora delle forti scosse di terremoto nel mondo e in particolare nel Pacifico, in zone altamente sismiche. Come abbiamo visto nel corso delle ultime 24 ore, diverse scosse hanno interessato anche il nostro Mediterraneo ed in particolare la Grecia già dalla giornata di ieri. Non solo, poco fa una scossa M 2.8 ha interessato anche il nostro meridione ed è stata avvertita molto bene nei comuni epicentrali, in Calabria. La zona in questione risulta essere ad alta sismicità come tutto l’appennino meridionale italiano.

Scossa M 2.8 in Calabria

Vediamo adesso nel dettaglio la localizzazione della scossa in questione, avvenuta nel pomeriggio odierno in Calabria. Una scossa di terremoto è stata avvertita al sud Italia, in Calabria, nel catanzarese, dove la terra è tornata a tremare nelle stesse aree interessate da una scossa più forte avvenuta settimane fa. Il terremoto, piuttosto debole, M 2.8, è stato comunque ben avvertito dalla popolazione nei comuni epicentrali, entro un raggio di circa 20 km, anche a causa dell’ipocentro non profondo.

Comuni prossimi all’epicentro

La scossa, secondo l’Ingv, è stata localizzata nel cuore della Calabria, a 6 km a nord-est di Albi (CZ), 7 km da Magisano e Taverna, 8 km da Sorbo San Basile, 9 km da Zagarise, Fossato Serralta, 10 km da Sellia e Pentone, 11 km da Sersale e 12 km da Cerva, tutti comuni situati nella provincia di Catanzaro. Molte le persone che hanno avvertito il sisma.