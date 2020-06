Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 a Creta: i dati ufficiali EMSC

Terremoto, scossa M 3.2 a Creta

Nella giornata di oggi, martedì 16 giugno 2020, la terra ha continuato a tremare in Europa e nel mondo. In tal senso, esattamente alle 22:15 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 a Creta, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico in questione è stato localizzato dall’EMSC a 49 chilometri ad ovest di Karpathos (Grecia, 2.300 abitanti), a 93 chilometri ad est di Agios Nikolaos (Grecia, 10.800 abitanti), a 140 chilometri ad est di Irakleion (Grecia, 138.000 abitanti) e a 326 chilometri a sud di Smirne (Turchia, 2.501.000 abitanti).

Terremoto, ieri sera scossa in provincia di Macerata

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, martedì 16 giugno 2020. In tal senso, non si sono verificate scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0. Nella serata di ieri, invece, lunedì 15 giugno 2020, esattamente alle ore 22:05, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nelle Marche, esattamente a Monte Cavallo, con ipocentro a 71 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il sisma è stato localizzato a 5 chilometri da Monte Cavallo, a 7 chilometri da Visso, a 9 chilometri da Preci e a 10 chilometri da Sellano. L’evento sismico, inoltre, è stato localizzato a 25 chilometri ad est di Foligno, a 53 chilometri a nord-est di Terni, a 53 chilometri ad est di Perugia e a 65 chilometri a nord-ovest di Teramo.

Terremoto, ieri scossa nel distretto Costa Siciliana nord orientale

Nella giornata di ieri, inoltre, esattamente alle ore 14:10, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un lieve sisma di magnitudo 2.1 nel distretto Costa Siciliana nord orientale (Messina), con ipocentro a 26 chilometri di profondità. Non risultano esserci Comuni entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma. Il sisma in questione, inoltre, è stato localizzato dall’INGV a 88 chilometri ad ovest di Messina, a 99 chilometri ad ovest di Reggio Calabria, a 99 chilometri ad est di Bagheria.