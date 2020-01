Scossa di terremoto estremamente superficiale avvertita nel Mediterraneo, in Grecia: i dati ufficiali

Terremoto, scossa superficiale nel Mediterraneo

Nella giornata di oggi, sono state numerose le scosse di terremoto, sia nel Pacifico, in particolare nelle Filippine, con un sisma M 5.2 ma anche in altri Paesi, nettamente avvertite dalla popolazione. Scosse di terremoto lievi anche in Italia e qualcuna più intensa nel Mediterraneo, ancora una volta in Grecia, avvertite intensamente in numerose città.

Terremoto M 3.2 in Grecia

La terra è tornata a muoversi in Grecia ma anche in Turchia, zone del Mediterraneo sud-orientale che continuano a tremare senza sosta ma fortunatamente nel corso delle ultime ore, in maniera non intensa. Nel tardo pomeriggio odierno, alle ore 18.57, una nuova scossa, M 3.2 ha interessato il Mediterraneo, in particolare il sud della Grecia, vediamo nel dettaglio.

Ipocentro a soli 2 km

Nonostante la magnitudo non intensa, la scossa è stata percepita in maniera netta in un raggio superiore agli 80 km, a causa della profondità davvero esigua, di soli 2 km. Secondo quanto riportato dall’Emsc, il sisma ha avuto un epicentro localizzato a 66 km S di Gýtheion, 102 km S di Sparta, 151 km S di Trípoli. Non si segnalano conseguenze ma la terra continua a tremare in queste zone.