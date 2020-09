Scossa di terremoto in Emilia-Romagna, gente in strada: sisma M 2.4 in provincia di Modena. Ecco cosa è successo oggi

Attimi di paura poche ore fa in Emilia-Romagna a Mirandola, in provincia di Modena. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4, rilevata anche dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha colpito la cittadina emiliana alle ore 7.05 di oggi, martedì 1 settembre 2020. Nonostante il sisma non sia stato di grande intensità, esso è stato avvertito a tal punto che decine di persone si sono riversate in strada perché spaventate dall’arrivo del terremoto. Fortunatamente non si registrano vittime, feriti o danni a strutture e cose. Il sisma, con ipocentro profondo 4 chilometri, si è verificato a 21 km da Carpi, 31 km da Modena, 42 km da Reggio Emilia, 43 km da Ferrara, 50 km da Bologna e 59 km da Rovigo.

Le altre scosse di martedì 1° settembre 2020

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato anche altre scosse di terremoto in Italia nelle prime ore di oggi, martedì 1 settembre 2020: alle ore 9.55 sisma di magnitudo 2.1 in Umbria con epicentro a Pietralunga, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 8 chilometri e sisma verificatosi a 36 km da Perugia e 46 km da Arezzo; alle ore 4.30 scossa di magnitudo 2.1 in Molise con ipocentro a Scapoli, in provincia di Isernia, ipocentro profondo 9 chilometri, evento sismico avvenuto a 64 km da Caserta e 71 km da Aversa; alle ore 2.21 sisma di magnitudo 2.0 in Piemonte con epicentro a Macra, in provincia di Cuneo, ipocentro profondo 12 chilometri, sisma avvenuto a 29 km da Cuneo e 67 km da Moncalieri.

Le scosse di terremoto ieri, 31 agosto 2020

Alle ore 20.26 di ieri, lunedì 31 agosto 2020, l’INgv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Campania con epicentro localizzato a 1 km da Sant’Andrea di Conza, in provincia di Avellino, ipocentro profondo 9 chilometri. La scossa lieve non è stata avvertita dalle popolazioni locali, di conseguenza non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 43 km da Potenza e Battipaglia, 50 km da Avellino, 56 km da Salerno, 59 km da Benevento, 63 km da Cerignola e 69 km da Foggia. Non sono state registrate altre scosse di magnitudo superiore a 2.0 nella giornata di ieri.