Scossa di terremoto in provincia di Udine: i dati ufficiali INGV

Nella giornata di oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, alle ore 08:50, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in Puglia , esattamente ad Andria , con ipocentro a 5 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 5 chilometri a sud di Andria, a 14 chilometri a sud-ovest di Trani, a 15 chilometri a sud di Barletta e a 19 chilometri ad ovest di Molfetta.

Nella giornata di oggi, mercoledì 8 gennaio 2019, alle ore 14:35, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 a Preone , in provincia di Udine , con ipocentro piuttosto superficiale, a 8 chilometri di profondità. L’epicentro del sisma è stato localizzato tra Raveo e Preone, in Carnia e – secondo quanto riportato da “Udinetoday.it” – la lieve scossa di terremoto è stata distintamente avvertita dalla popolazione. Va sottolineato, inoltre, come l’evento sismico sia stato localizzato a 49 chilometri a nord-ovest di Udine, a 53 chilometri a nord-est di Pordenone e a 95 chilometri a nord-est di Treviso.

Le forti scosse di terremoto registrate nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale relativa alla giornata di oggi, mercoledì 9 gennaio 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha registrato scosse di magnitudo pari o superiore a 6.0. Per ulteriori dettagli vi ricordiamo che visitando la nostra pagina “Terremoti in Italia e nel Mondo“, potrete seguire in tempo reale l’andamento della sismicità nel territorio italiano e in quello mondiale.