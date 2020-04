Scossa di terremoto avvertita in zona sismica italiana: torna a tremare la terra, diffusi i dati ufficiali INGV del sisma avvenuto in Sicilia

Continua a tremare la terra in Sicilia

Molte le scosse di terremoto avvenute anche oggi, si mantiene elevata l’attività sismica soprattutto nel Pacifico ma alcune scosse sono state registrate anche nella nostra Italia, come riportato in apposito editoriale. Numerose le zone dove la terra sta continuando a tremare senza alcuna interruzione, soprattutto nel Pacifico. A tremare è soprattutto l’anello di fuoco, che estendendosi per circa 40.000 km in una forma a ferro di cavallo che circonda l’Oceano Pacifico, è la dimora di alcune delle forze più potenti, imponenti e letali viste sul nostro pianeta. Torniamo adesso in Italia, dove quest’oggi sono state due le scosse di terremoto ben avvertite dalla popolazione, una nelle Marche questa mattina, nella provincia di Pesaro Urbino, l’altra in Sicilia, ancora una volta nell’ennese, dove la terra sta tremando da diversi giorni. Secondo quanto riportato dall’iINGV, il sisma è stato verificato alle ore 11.48 e ha avuto una M 2.4. Nonostante la magnitudo piuttosto lieve, la scossa di terremoto è stata ben avvertita dalla popolazione, soprattutto nella zona di Troina, epicentro anche delle ultime scosse avvenute in Sicilia.

Comuni prossimi all’epicentro

Come detto, nella tarda mattinata, una scossa di terremoto ha interessato la Sicilia, una zona che in questi giorni sta facendo registrare diverse scosse di terremoto. La terra in zona sta tremando infatti da almeno 72 ore e poco fa un’altra lieve scossa è stata avvertita nei comuni epicentrali. Questa zona siciliana ricordiamo presentare una sismicità elevata e non sono affatto rare delle scosse di terremoto. Secondo quanto riportato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV) il terremoto è stato localizzato a 5 km da Troina, 8 da Gagliano Castelferrato, 10 da Regalbuto, 12 da Cerami, Agira, 14 da San Teodoro, Cesarò, 17 da Capizzi, Nissoria, 18 da Centuripe, 19 da Nicosia. Il terremoto ha avuto un ipocentro fissato a circa 28 km. Vediamo adesso di seguito la localizzazione del terremoto secondo quanto riportato dall’INGV.

Localizzazione terremoto

Secondo quanto riportato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto è stato localizzato a 49 Km a NW di Catania (314555 abitanti), 51 Km a W di Acireale (52622 abitanti), 56 Km a NE di Caltanissetta (63360 abitanti), 82 Km a NE di Gela (75827 abitanti), 88 Km a N di Vittoria (63339 abitanti), 91 Km a N di Ragusa (73313 abitanti), 97 Km a NW di Siracusa (122291 abitanti), 97 Km a SW di Messina (238439 abitanti), 99 Km a N di Modica (54633 abitanti), 99 Km a W di Reggio di Calabria (183035 abitanti). Spostiamoci adesso ad analizzare la situazione a livello mondiale, la terra infatti nelle scorse ore ha tremato intensamente in diverse zone del mondo e ancora una volta soprattutto nel Pacifico.