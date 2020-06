Scossa di terremoto M 2.6 sulla Costa siciliana nord-orientale: i dati ufficiali INGV

Terremoto, scossa nel distretto Costa Siciliana nord-orientale

Nella giornata di oggi, lunedì 8 giugno 2020, esattamente alle ore 09:50, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 nel distretto Costa Siciliana nord orientale (Messina), con ipocentro a 8 chilometri di profondità. Il sisma è stato lievemente avvertito nel Messinese. Stando a quanto riferito dall’INGV, il terremoto in questione è stato localizzato a 4 chilometri da Falcone, a 4 chilometri da Oliveri, a 6 chilometri da Furnari e a 6 chilometri da Terme Vigliatore. Per quanto riguarda, invece, le città con almeno 50.000 abitanti, l’evento sismico è stato localizzato a 41 chilometri ad ovest di Messina, a 49 chilometri ad ovest di Reggio Calabria, a 60 chilometri a nord di Acireale e a 72 chilometri a nord di Catania.

Terremoto, scossa in provincia di Potenza

Sempre nel corso della giornata di oggi, lunedì 8 giugno 2020, esattamente alle ore 11:34, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Basilicata, esattamente a San Severino Lucano, in provincia di Potenza, con ipocentro a 94 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni italiani che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del terremoto, l’evento sismico è stato localizzato ad 1 chilometri da San Severino Lucano, a 7 chilometri da Viggianello, a 8 chilometri da Episcopia e a 9 chilometri da Francavilla in Sinni. Inoltre, il sisma in questione si è verificato a 76 chilometri a sud-est di Potenza, a 80 chilometri a nord di Cosenza, a 82 chilometri a sud-ovest di Matera e a 97 chilometri a sud-ovest di Altamura.

Terremoto, scossa registrata in provincia di Perugia

Nella mattinata di oggi, esattamente alle ore 07:20, si è verificato un sisma di magnitudo 2.2 nel distretto Tirreno Meridionale (MARE), con ipocentro a 191 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del terremoto, l’evento sismico in questione è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 38 chilometri ad est di Foligno, a 47 chilometri a nord-est di Terni, a 51 chilometri ad ovest di Teramo e a 56 chilometri a nord-ovest de L’Aquila. Inoltre, il lieve terremoto è stato localizzato a 56 chilometri a nord-ovest de L’Aquila, a 51 chilometri ad ovest di Teramo, a 47 chilometri a nord-est di Terni e a 38 chilometri ad est di Foligno.